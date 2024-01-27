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۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۵۷

هلال احمر فلسطین:

محاصره و بمباران، جان کادر ما را در خان‌یونس به خطر انداخته است

محاصره و بمباران، جان کادر ما را در خان‌یونس به خطر انداخته است

هلال احمر فلسطین اعلام کرد که محاصره و بمباران نوار غزه جان کادر این سازمان و دیگر افراد حاضر در مقر هلال احمر واقع در خان‌یونس را به خطر انداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، هلال احمر فلسطین خواهان حمایت جامعه بین‌الملل از مقرهای این سازمان و کادر آن در شهر خان‌یونس شد.

همچنین هلال احمر فلسطین تاکید کرد که محاصره و بمباران نوار غزه جان کادر این سازمان، زخمی‌ها، بیماران و آوارگان حاضر در مقر هلال احمر واقع در خان‌یونس را به خطر انداخته است.

علاوه بر این بر اساس اعلام جمعیت هلال احمر فلسطین، یک آواره فلسطینی در محوطه بیمارستان امل در خان‌یونس به ضرب گلوله نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده است.

از سوی دیگر خبرنگار الجزیره گزارش داد که نیروهای شرکت مخابرات فلسطین در غزه حین انجام اقدامات مربوط به تعمیر و نگهداری شبکه ارتباطی این باریکه، با وجود هماهنگی پیشین، از سوی ارتش رژیم صهیونیستی مورد هجوم قرار گرفتند.

کمی پیش‌تر نیز وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد: اشغالگران اسرائیلی طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۸ جنایت دیگر را در غزه مرتکب شدند که بر اثر آن ۱۷۴ نفر شهید و ۳۱۰ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

بر اساس آمار جدید اعلام‌شده از سوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه، شمار شهیدان ناشی از حمله‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر تاکنون به ۲۶ هزار و ۲۵۷ و شمار زخمی‌های این حمله‌ها نیز به ۶۴ هزار و ۷۹۷ نفر افزایش یافته است.

کد مطلب 6006064

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