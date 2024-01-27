خدمت به بخش کشاورزی موهبتی الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق حاجی محمدی بعدازظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر جدید جهاد کشاورزی شهرستان مشگین‌شهر اظهار کرد: خدمت به بخش کشاورزی و تولیدکنندگان و بهره‌برداران زحمتکش که در صف مقدم تولید قراردارند، موهبتی الهی است که باید یک خدمت‌گذار تمامی سعی و اهتمام خود را در پیشبرد اهداف کشور اسلامی که همانا دستیابی به خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک و مهم و قطع وابستگی به بیگانگان است، به کار گیرد.

وی تصریح کرد: بخش کشاورزی بخش مهمی در اقتصاد شهرستان مشکین‌شهر است و همه ساله نیز کشاورزان و باغداران برتر استانی و کشوری نیز از این شهرستان انتخاب می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: باید زمینه‌سازی بستر لازم برای توسعه همه‌جانبه بخش کشاورزی و دامپروری که منجر به اشتغال‌آفرینی نیروهای قوی و فعال شده و رونق اقتصادی را به همراه داشته باشد، فراهم شود.

در این مراسم فرماندار شهرستان مشگین‌شهر نیز با اشاره به پتانسیل‌ها و توانمندی‌های شهرستان مشگین‌شهر در تأمین محصولات سردرختی و محصولات کشاورزی استان و کشور افزود: یکی از اساسی‌ترین رویکردهای ما گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی در منطقه است تا به این طریق بتوانیم از هدررفت محصولات کشاورزی و ضایعات آن بعد از تولید جلوگیری کنیم.

شهرام محمدی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: مدیریت جهاد کشاورزی به عنوان یکی از اساسی‌ترین تشکیلات دولتی نقش بسیار مهمی در اقتصاد شهرستان بر عهده دارد به طوری که بخش قابل ملاحظه‌ای از جمعیت این شهرستان از طریق کشاورزی و دامپروری امرار معاش می‌کنند و به همین جهت باید رویکرد ما به بخش کشاورزی، درآمدزا بودن و اقتصادی بودن تولید و ایجاد اشتغال باشد.

وی اضافه کرد: باید جهاد کشاورزی در این شهرستان محور توسعه باشد و در این شهرستان در تمامی زیر بخش‌های کشاورزی، دامپروری و باغداری باید با قدرت و صلابت اهداف تولید را که خودکفایی، اتکا به خود و قطع وابستگی به بیگانگان است، به پیش ببرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم با قدردانی از مدیر قبلی این شهرستان، «صابر حسین‌علیزاده» به عنوان سرپرست جدید مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان منصوب و شروع به کار کرد.