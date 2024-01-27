۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۲۱

جانشین رئیس پلیس راه استان همدان:

خودروهای فاقد زنجیرچرخ جریمه می‌شوند

همدان-جانشین رئیس پلیس راه استان همدان گفت: از بعدازظهر امروز وسیله‌ای که زنجیر چرخ نداشته باشد علاوه بر جریمه از تردد آن جلوگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان سرمدی با بیان اینکه از شب گذشته آغاز بارندگی‌ها را داشتیم، گفت: در نقاط جنوبی استان و در محور ملایر بارش برف سنگین و در محور بیجار، آوج، رزن و محورهای کوهستانی نیز بارندگی باران و برف را شاهد بودیم.

سرمدی عنوان کرد: رانندگان حتماً تجهیزات و وسایل ایمنی به همراه داشته باشند و از پُر بودن باک خودرو مطمئن باشند؛ داشتن لباس گرم، مواد غذایی و زنجیر چرخ نیز مورد نظر رانندگان باشد.

وی با تاکید بر اینکه داشتن زنجیر چرخ برای رانندگان در جاده الزامی است، گفت: از بعدازظهر امروز وسیله‌ای که زنجیر چرخ نداشته باشد علاوه بر جریمه از تردد آن جلوگیری می‌شود.

