به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان سرمدی با بیان اینکه از شب گذشته آغاز بارندگی‌ها را داشتیم، گفت: در نقاط جنوبی استان و در محور ملایر بارش برف سنگین و در محور بیجار، آوج، رزن و محورهای کوهستانی نیز بارندگی باران و برف را شاهد بودیم.

سرمدی عنوان کرد: رانندگان حتماً تجهیزات و وسایل ایمنی به همراه داشته باشند و از پُر بودن باک خودرو مطمئن باشند؛ داشتن لباس گرم، مواد غذایی و زنجیر چرخ نیز مورد نظر رانندگان باشد.

وی با تاکید بر اینکه داشتن زنجیر چرخ برای رانندگان در جاده الزامی است، گفت: از بعدازظهر امروز وسیله‌ای که زنجیر چرخ نداشته باشد علاوه بر جریمه از تردد آن جلوگیری می‌شود.