به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی الماسی عصر شنبه در حاشیه تور خبری اصحاب رسانه استان زنجان در تصفیهخانه پساب شهری اظهار کرد: پروژه تصفیه و انتقال پساب فاضلاب شهری به شهرکهای صنعتی اشراق، نوآوران، شهید شهریاری و صنایع مستقر در این مسیر در حال تکمیل است.
وی مجموع خط انتقال پروژه را ۶۵ کیلومتر برشمرد و گفت: در این پروژه برای خطوط انتقال از لولههایی به قطر ۳۰۰ تا ۸۰۰ میلیمتر استفاده شده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان با اشاره به اینکه حجم انتقال پساب در فاز نخست ۲۰۰ لیتر بر ثانیه است، عنوان کرد: مجموع ظرفیت نهایی پروژه ۸۵۰ لیتر بر ثانیه خواهد بود.
وی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی فاز اول ۸۰ درصد است، خاطرنشان کرد: حجم قراردادهای منعقده ۵۰۰ میلیارد تومان بوده و تا کنون ۲۰۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.
الماسی از بهرهبرداری این تصفیهخانه در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ خبر داد و افزود: در حال حاضر شرکت تولید کننده کاغذ از پساب تصفیه شده این محل استفاده میکند و موجب صرفهجویی در مصرف آب شده است.
الماسی در مورد پایش آلودگی شهرک روی تصریح کرد: عناصر سنگین به طور طبیعی میتواند مقداری در خاک وجود داشته باشد که الزاماً نمیتواند مرتبط با فعالیت صنایع باشد و باید با مطالعه خاکهای اطراف شهرک بررسی شود که آیا رابطهای بین مقدار عناصر آلاینده و فعالیت صنایع وجود دارد یا خیر. در این رابطه مطالعات پایش خاک در محدوده شهرک در حال انجام است که در پایان، گزارش حاصل از پژوهش میتواند مبنای قضاوت در این زمینه قرار گیرد.
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