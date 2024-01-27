  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۲۴

سرمایه گذاری ۳ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی در روشنایی معابر

سرمایه گذاری ۳ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی در روشنایی معابر

معاون وزیر نیرو گفت: سرمایه گذاری ۳ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی در طرح های بهینه سازی روشنایی معابر ۱۰ استان کشور صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمود کمانی معاون وزیر نیرو، گفت: در راستای برنامه‌های دولت سیزدهم و وزارت نیرو برای اقدام به بهینه‌سازی مصرف برق و تاکید ریاست جمهوری و نیز وزیر نیرو مبنی بر آغاز پرداختن به موضوع بهینه‌سازی از سوی وزارت نیرو، برنامه‌ریزی لازم صورت گرفت.

وی ادامه داد: یکی از بخش‌هایی که باعث مصرف بالای برق می‌شود روشنایی معابر است، بنابراین برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفت که طی مدت زمانی مشخص، کلیه چراغ‌های روشنایی معابر شهری و برون شهری که عمدتاً چراغ‌های پرمصرف گازی اعم از بخار سدیم یا بخار جیوه است با چراغ‌های فوق کم مصرف LED جایگزین شود.

معاون وزیر نیرو اضافه کرد: این موضوع در دستور کار قرار گرفت و در قالب ساز و کار بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست فراخوان منتشر شد، سرمایه‌گذاران برای مشارکت در این حوزه دعوت شدند و با توجه به اعتمادی که سرمایه‌گذاران و مردم به دولت سیزدهم و وزیر نیرو داشته‌اند، استقبال خوبی شد و در نهایت در فاز اول در شهرهای یزد و کردستان، قرارداد مربوطه در این زمینه منعقد شد.

وی از امضای قراردادهای مربوط به بهینه سازی روشنایی هشت شهر و استان دیگر کشور با حضور وزیر نیرو خبر داد و خاطرنشان کرد: قرار است اصلاح و تعویض چراغ‌های معابر شهری در هشت شهر و استان به میزان یک و نیم میلیون چراغ طی حداکثر دو سال انجام شود.

کمانی خاطرنشان کرد: طی چند وقت اخیر نیز برای هشت شهر دیگر شامل تهران بزرگ، آذربایجان غربی، البرز، ایلام، گیلان، چهار محال و بختیاری، گلستان و مرکزی، سرمایه‌گذاران به صورت رسمی برای بهینه سازی روشنایی معابر اعلام آمادگی کردند. سرمایه‌گذاری پیش بینی شده بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان است و نتیجه آن، نزدیک به ۲۰۰ مگاوات کاهش توان مصرفی برق را در بر خواهد داشت.

کد مطلب 6006196
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها