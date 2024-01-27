سرمایه گذاری ۳ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی در روشنایی معابر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمود کمانی معاون وزیر نیرو، گفت: در راستای برنامههای دولت سیزدهم و وزارت نیرو برای اقدام به بهینهسازی مصرف برق و تاکید ریاست جمهوری و نیز وزیر نیرو مبنی بر آغاز پرداختن به موضوع بهینهسازی از سوی وزارت نیرو، برنامهریزی لازم صورت گرفت.
وی ادامه داد: یکی از بخشهایی که باعث مصرف بالای برق میشود روشنایی معابر است، بنابراین برنامهریزیهای لازم صورت گرفت که طی مدت زمانی مشخص، کلیه چراغهای روشنایی معابر شهری و برون شهری که عمدتاً چراغهای پرمصرف گازی اعم از بخار سدیم یا بخار جیوه است با چراغهای فوق کم مصرف LED جایگزین شود.
معاون وزیر نیرو اضافه کرد: این موضوع در دستور کار قرار گرفت و در قالب ساز و کار بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست فراخوان منتشر شد، سرمایهگذاران برای مشارکت در این حوزه دعوت شدند و با توجه به اعتمادی که سرمایهگذاران و مردم به دولت سیزدهم و وزیر نیرو داشتهاند، استقبال خوبی شد و در نهایت در فاز اول در شهرهای یزد و کردستان، قرارداد مربوطه در این زمینه منعقد شد.
وی از امضای قراردادهای مربوط به بهینه سازی روشنایی هشت شهر و استان دیگر کشور با حضور وزیر نیرو خبر داد و خاطرنشان کرد: قرار است اصلاح و تعویض چراغهای معابر شهری در هشت شهر و استان به میزان یک و نیم میلیون چراغ طی حداکثر دو سال انجام شود.
کمانی خاطرنشان کرد: طی چند وقت اخیر نیز برای هشت شهر دیگر شامل تهران بزرگ، آذربایجان غربی، البرز، ایلام، گیلان، چهار محال و بختیاری، گلستان و مرکزی، سرمایهگذاران به صورت رسمی برای بهینه سازی روشنایی معابر اعلام آمادگی کردند. سرمایهگذاری پیش بینی شده بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان است و نتیجه آن، نزدیک به ۲۰۰ مگاوات کاهش توان مصرفی برق را در بر خواهد داشت.
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