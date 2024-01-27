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۷ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۴۵

فرماندار کرمانشاه:

۱۴ داوطلب دیگر در کرمانشاه تایید صلاحیت شدند

۱۴ داوطلب دیگر در کرمانشاه تایید صلاحیت شدند

کرمانشاه- فرماندار کرمانشاه گفت: ۱۴ داوطلب دیگر در کرمانشاه تایید صلاحیت شدند.

محمدرضا آمویی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی اعتراضات داوطلبان رد صلاحیت شده، اظهار کرد: در دومین مرحله اعلام اسامی داوطلبان تأیید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان صلاحیت ۱۴ نفر در شهرستان کرمانشاه توسط شورای نگهبان تأیید شد که از طریق پیامک به اطلاع آنها اعلام خواهد شد.

وی افزود: در پی ثبت اعتراض داوطلبان در مرحله نخست صلاحیت ۶ داوطلب توسط شورای نگهبان تأیید شده بود و اکنون در مرحله دوم مجموعاً ۱۴ نفر مورد صلاحیت واقع شدند.

فرماندار کرمانشاه با تاکید بر افزایش تعداد داوطلبان پس از بررسی اعتراضات در استان کرمانشاه، تصریح کرد: هم اکنون تعداد داوطلبان دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در کرمانشاه با ۲ مرحله اعلام اسامی به عدد ۱۲۲ نفر افزایش یافته است.

وی خاطر نشان کرد: در اعتراضات ثبت شده یک نفر درخواست تغییر حوزه انتخابیه و یک نفر درخواست انصراف از داوطلبی داشته که با این اوصاف هم اکنون مجموع داوطلبان دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در کرمانشاه به ۱۰۵ نفر مرد و ۱۷ نفر زن رسید.

کد مطلب 6006266

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