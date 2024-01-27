کشف بیش از ۷۶ میلیارد ریال کالای قاچاق در گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزاله ملکی پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور عنوان کرد و اظهار داشت: فعالیت اقتصادی غیرقانونی باعث اخلال در عرضه تولیدات داخلی، تعطیلی کارخانه‌ها و افزایش بیکاری می‌شود.

وی گفت: طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شناسایی و دستگیری قاچاقچیان به مدت ۳ روز توسط پلیس امنیت اقتصادی در سطح استان گیلان اجرا شد.

فرمانده انتظامی گیلان افزود: در این راستا با انجام تحقیقات و اقدامات فنی، ۳ دستگاه موتورسیکلت ۲۵۰ سی‌سی، ۲۸ تن و ۶۹۰ کیلوگرم چوب، ۶ هزار و ۴۰۹ عدد تجهیزات پزشکی، یک هزار و ۷۴۰ پاکت توتون، ۵ هزار و ۶۰۰ نخ سیگار، هزار و ۵۷۰ قوطی نوشابه انرژی‌زا، ۱۸ هزار و ۷۳۸ عدد مواد محترقه، ۸۵۷ عدد لوازم آرایشی و بهداشتی، یک هزار و ۵۲۰ عدد لوازم جانبی موبایل، ۷ تن و ۲۰۰ کیلوگرم آرد، ۹۷۵ کیلوگرم فرآورده‌های گوشتی، ۷۱۸ ثوب پوشاک، ۱۹۳ قلم لوازم آشپزخانه، ۷۸۶ عدد اسباب بازی، ۱۸۰ حلقه لاستیک، ۳۵۶ کیلوگرم ملزومات مرتبط با حیوانات، ۱۸ کیلوگرم پودر بدن‌سازی، ۳۸ تن شن و ماسه، ۴ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت، ۱۲۳ قلم ابزار آلات، ۳۰۰ کیلوگرم ماهی خاویار، ۶۵ عدد لوازم صوتی و تصویری، ۱۰ دستگاه استخراج ارز دیجیتال و ۵ دستگاه فلزیاب قاچاق کشف شد.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش تقریبی این کشفیات را ۷۶ میلیارد و ۸۱۳ میلیون ریال برآورد کردند، از تحویل کالاهای قاچاق به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خبر داد و بیان‌داشت: در این رابطه ۸۵ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

سردار ملکی تصریح کرد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخورد با جرایم اقتصادی با قدرت و به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.