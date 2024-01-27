نفت دومین شکست فصل را به شهرداری تحمیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، هفته هفدهم لیگ برتر آقایان امروز شنبه ۷ بهمن ماه با انجام یک دیدار آغاز شد.

تیم پالایش نفت آبادان در این هفته، به مصاف تیم شهرداری گرگان رفت و با نتیجه ۹۲ بر ۸۳ به پیروزی رسید. در این دیدار حامد حدادی با ۳۲ امتیاز، ۱۸ ریباند، ۷ پاس گل و کارایی ۴۹ بهترین بازیکن شد.



برنامه بازی‌های هفته هفدهم به شرح زیر است:



یکشنبه هشتم بهمن

مس رفسنجان-طبیعت تهران ساعت۱۶

دوشنبه نهم بهمن

فولاد هرمزگان-آورتا ساری ساعت۱۶

رعد پدافندهوایی-لیموندیس شیراز ساعت۱۶

سه شنبه دهم بهمن

کاله مازندران-ذوب آهن اصفهان ساعت۱۶

مهرام تهران-صنعت مس کرمان ساعت۱۶