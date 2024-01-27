نفت دومین شکست فصل را به شهرداری تحمیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، هفته هفدهم لیگ برتر آقایان امروز شنبه ۷ بهمن ماه با انجام یک دیدار آغاز شد.
تیم پالایش نفت آبادان در این هفته، به مصاف تیم شهرداری گرگان رفت و با نتیجه ۹۲ بر ۸۳ به پیروزی رسید. در این دیدار حامد حدادی با ۳۲ امتیاز، ۱۸ ریباند، ۷ پاس گل و کارایی ۴۹ بهترین بازیکن شد.
برنامه بازیهای هفته هفدهم به شرح زیر است:
یکشنبه هشتم بهمن
مس رفسنجان-طبیعت تهران ساعت۱۶
دوشنبه نهم بهمن
فولاد هرمزگان-آورتا ساری ساعت۱۶
رعد پدافندهوایی-لیموندیس شیراز ساعت۱۶
سه شنبه دهم بهمن
کاله مازندران-ذوب آهن اصفهان ساعت۱۶
مهرام تهران-صنعت مس کرمان ساعت۱۶
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