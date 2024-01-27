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۷ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۲۵

هفته هفدهم لیگ برتر بسکتبال؛

نفت دومین شکست فصل را به شهرداری تحمیل کرد

نفت دومین شکست فصل را به شهرداری تحمیل کرد

تیم‌ بسکتبال شهرداری گرگان در هفدهمین دیدار خود در لیگ بسکتبال که مقابل نفت برگزار شد متحمل دومین شکست شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، هفته هفدهم لیگ برتر آقایان امروز شنبه ۷ بهمن ماه با انجام یک دیدار آغاز شد.

تیم پالایش نفت آبادان در این هفته، به مصاف تیم شهرداری گرگان رفت و با نتیجه ۹۲ بر ۸۳ به پیروزی رسید. در این دیدار حامد حدادی با ۳۲ امتیاز، ۱۸ ریباند، ۷ پاس گل و کارایی ۴۹ بهترین بازیکن شد.

برنامه بازی‌های هفته هفدهم به شرح زیر است:

یکشنبه هشتم بهمن
مس رفسنجان-طبیعت تهران ساعت۱۶

دوشنبه نهم بهمن
فولاد هرمزگان-آورتا ساری ساعت۱۶
رعد پدافندهوایی-لیموندیس شیراز ساعت۱۶

سه شنبه دهم بهمن
کاله مازندران-ذوب آهن اصفهان ساعت۱۶
مهرام تهران-صنعت مس کرمان ساعت۱۶

کد مطلب 6006297
زینب حاجی حسینی

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