به گزارش خبرنگار مهر، میرفخرالدین زاهد شامگاه شنبه در اولین جلسه ارزیابی کاندیداهای اصولگرای مجلس دوازدهم در اردبیل، اظهار کرد: کارگروه ارزیابی امروز در نخستین گام پای صحبت ۱۵ نفر از کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه اردبیل، نیر، نمین و سرعین نشستند تا تخصص و توانمندی آنها را مورد محک قرار دهند.

وی تصریح کرد: این ۱۵ نفر در ۲ نوبت و به مدت ۱۶ دقیقه دیدگاه‌های خود را در قالب پاسخگویی به سؤالات مطرح کرده تا ارزیابی نهایی از بین این ۱۵ نفر انجام شود.

دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان اردبیل گفت: از حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین سه برابر ظرفیت کاندیدا به شورای مرکزی ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی ارسال می‌شود تا در نهایت از بین ۹ نفر این حوزه انتخابیه سه نفر به عنوان کاندیدای نهایی اوایل اسفندماه معرفی شده تا امکان رأی‌دهی عموم مردم به این منتخبان شورای ائتلاف فراهم آید.

زاهد افزود: در ۶ مرحله شاخص‌ها به صورت شهرستانی و متناسب با دیدگاه‌های مطرح شده شورای ائتلاف مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار می‌گیرد تا بر اساس همین امتیازدهی، نفرات منتخب با اولویت معرفی شده و امکان رأی‌آوری این افراد فراهم آید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: از فردا برای چهار حوزه انتخابیه کوثر و خلخال، گرمی، انگوت، مشگین‌شهر و پارس‌آباد، اصلاندوز و بیله‌سوار نیز کاندیداها حاضر شده و ارزیابی از آنها آغاز می‌شود.

زاهد اضافه کرد: در این حوزه‌های انتخابیه نیز هر کدام سه کاندیدا معرفی خواهند شد تا از بین آنها یک کاندیدای نهایی اوایل اسفند معرفی شده تا به عنوان کاندیدای مورد حمایت شورای ائتلاف به مردم معرفی شوند.

وی بیان کرد: امیدواریم با این فرآیند لیست نهایی اصولگرایان معرفی و با مشارکت بالای مردم امکان رأی‌آوری نیروها به شکل مطلوب مهیا شود.

زاهد یادآور شد: تمام تلاش ما بر این است تا بهترین نیروها در این فرآیند ارزیابی انتخاب و برای مردم معرفی شوند تا مجلس آینده، یک مجلس مقتدر انقلابی همراه با حضور نیروهای ارزشی باشد.