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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۰۹

رییس اداره طرح‌های توسعه شهری و معماری راه و شهرسازی اصفهان:

پوک شدن بافت مرکزی شهری در اصفهان چالش پیش‌روی نظام شهرسازی است

پوک شدن بافت مرکزی شهری در اصفهان چالش پیش‌روی نظام شهرسازی است

اصفهان- رییس اداره طرح‌های توسعه شهری و معماری راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: پوک شدن بافت مرکزی شهرهای استان یکی از چالش‌های پیش روی نظام شهرسازی در اصفهان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی هنردان، پوک شدن بافت مرکزی شهرهای استان را از چالش‌های پیش روی نظام شهرسازی اصفهان دانست و اظهار داشت: پوک شدن بافت مرکزی شهرهای استان اشاره به خالی و متروک شدن بافت فرسوده میانی و تاریخی شهرهای استان دارد لذا این چالش در واقع روی دیگر سکه افقی شدن شهرهاست.

رئیس اداره طرح‌های توسعه شهری و معماری راه و شهرسازی استان اصفهان خاطرنشان کرد: بافت‌های فرسوده میانی شهرهای استان بیش از ۱۰ هزار هکتار از مجموع مساحت ۹۵ هزار هکتاری محدوده شهرهای استان را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه‌داد: از مسائل و مشکلات چالش پوک شدن بافت مرکزی شهرها می‌توان به افت منزلت مکانی و اجتماعی نواحی مرکزی شهر به‌خصوص بافت تاریخی آن، خروج مالکان قدیمی و جابه‌جایی جمعیت و تبدیل مراکز شهری به مقصد مهاجرت درون شهری اجاره نشینان کم‌درآمد، فرسودگی کالبدی، اجتماعی و اقتصادی، از دست دادن میراث با ارزش مرکز شهر و نقش آن به‌عنوان قلب تپنده شهر، ایجاد پدیده فقر شهری و به وجود آمدن پهنه‌های ناکارآمد شهری اشاره کرد.

هنردان با بیان اینکه اولویت ترمیم و بازسازی این بافت‌ها در شهرهای استان از ۲ منظر قابل توجه است، گفت: در اکثر شهرهای استان بافت فرسوده میانی وجه اشتراک با بافت تاریخی داشته لذا موضوع حفاظت و مرمت میراث تاریخی واقع در این بافت‌ها از اهمیت فرانسلی برخوردار است.

وی افزود: همچنین از نگاه شاخص‌های پایداری بازیافت اراضی این بافت‌ها، توانمندسازی ساکنین فقیر آنها و صرفه‌جویی در مصرف انرژی از اهمیت راهبردی در توسعه شهری پایدار برخوردار است

کد مطلب 6006517

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