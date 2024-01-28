به گزارش خبرگزاری مهر، علی هنردان، پوک شدن بافت مرکزی شهرهای استان را از چالش‌های پیش روی نظام شهرسازی اصفهان دانست و اظهار داشت: پوک شدن بافت مرکزی شهرهای استان اشاره به خالی و متروک شدن بافت فرسوده میانی و تاریخی شهرهای استان دارد لذا این چالش در واقع روی دیگر سکه افقی شدن شهرهاست.

رئیس اداره طرح‌های توسعه شهری و معماری راه و شهرسازی استان اصفهان خاطرنشان کرد: بافت‌های فرسوده میانی شهرهای استان بیش از ۱۰ هزار هکتار از مجموع مساحت ۹۵ هزار هکتاری محدوده شهرهای استان را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه‌داد: از مسائل و مشکلات چالش پوک شدن بافت مرکزی شهرها می‌توان به افت منزلت مکانی و اجتماعی نواحی مرکزی شهر به‌خصوص بافت تاریخی آن، خروج مالکان قدیمی و جابه‌جایی جمعیت و تبدیل مراکز شهری به مقصد مهاجرت درون شهری اجاره نشینان کم‌درآمد، فرسودگی کالبدی، اجتماعی و اقتصادی، از دست دادن میراث با ارزش مرکز شهر و نقش آن به‌عنوان قلب تپنده شهر، ایجاد پدیده فقر شهری و به وجود آمدن پهنه‌های ناکارآمد شهری اشاره کرد.

هنردان با بیان اینکه اولویت ترمیم و بازسازی این بافت‌ها در شهرهای استان از ۲ منظر قابل توجه است، گفت: در اکثر شهرهای استان بافت فرسوده میانی وجه اشتراک با بافت تاریخی داشته لذا موضوع حفاظت و مرمت میراث تاریخی واقع در این بافت‌ها از اهمیت فرانسلی برخوردار است.

وی افزود: همچنین از نگاه شاخص‌های پایداری بازیافت اراضی این بافت‌ها، توانمندسازی ساکنین فقیر آنها و صرفه‌جویی در مصرف انرژی از اهمیت راهبردی در توسعه شهری پایدار برخوردار است