دشمن به دنبال برگزار نشدن انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار یدالله جوانی شامگاه شنبه در همایش تبیینی میقات روحانیون سپاه و بسیج استانهای اصفهان، یزد، چهار محال و بختیاری و مرکزی با اشاره به بیان مقام معظم رهبری اظهار کرد: اگر این انتخابات ضعیف برگزار شود دشمن فشارها را بیشتر میکند.
معاون سیاسی سپاه افزود: وقتی رفتار دشمنان را در عرصههای مختلف و در رسانههای معاند بررسی میکنیم نشانههایی از طراحی یک سناریو برای توطئههای مختلف میبینیم که مقدمه آن عدم مشارکت مردم در انتخابات است.
وی افزود: دشمنان برای انتخابات نقشههای شوم زیادی کشیده اند تا انتخابات را طوری رقم بزنند که مشارکت کاهش پیدا کند و زمینه برای توطئههای بعدی فراهم شود.
معاون سیاسی سپاه تاکید کرد: برآوردهای اطلاعاتی نشان میدهد که مطلوب دشمنان این است که در درجه اول با تمرکز بر زنده نگه داشتن فتنه در سالگرد حوادث سال ۱۴۰۱، فضای کشور طوری رقم بخورد که اصلاً انتخابات برگزار نشود.
وی خاطر نشان کرد: در مرحله بعد دشمنان به دنبال این هستند که اگر هم انتخابات برگزار شد ایران اسلامی با بحران مشروعیت روبرو شود طوری که کسی پای صندوق رأی نیاید.
سردار جوانی تاکید کرد حوادث شکل گرفته در منطقه موقعیت جبهه مقاومت را تقویت کرده و مقدمات نابودی رژیم صهیونیستی به عنوان مانع اصلی شکل گیری تمدن اسلامی و فرج فراهم شده است.
معاون سیاسی سپاه یادآور شد دشمنان فهمیده اند که راهبرد نظامی نمیتواند در مقابل جمهوری اسلامی کارساز شود و یک راهبرد پر ریسک است که جواب نمیدهد و همچنین فهمیدند تحریمها حرکت ما را متوقف نکرده و سیمای جمهوری اسلامی سیمای یک کشور تحریم شده نیست و هر روز یک دستاورد را رونمایی میکند.
وی افزود راهبردی که آنها در مقابل ما اتخاذ کرده اند بی ثبات سازی در داخل است که مقدمهی آن کاهش مشارکت در انتخابات میباشد.
سردار جوانی گفت: مقام معظم رهبری برای انتخابات ۴ راهبرد امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت را برای خنثی سازی توطئههای دشمنان ترسیم کرده اند که سه راهبرد اول زمینه تحقق راهبرد چهارم خواهد بود.
وی با بیان اینکه اگر ما بخواهیم دشمنان را نا امید کنیم و توطئههای آنها را خنثی کنیم باید جهاد مشارکت راه بیاندازیم و یک انتخابات پرشور را برگزار نمائیم.
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