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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۱۲

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان وبلوچستان خبرداد؛

افزایش ۱۲ درصدی حجم مبادلات اقتصادی از پایانه مرزی میرجاوه

افزایش ۱۲ درصدی حجم مبادلات اقتصادی از پایانه مرزی میرجاوه

زاهدان_ مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان از افزایش ۱۲ درصدی حجم مبادلات اقتصادی از پایانه مرزی میرجاوه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان، ایوب کرد از جابه جایی یک میلیون و ۶۷۰ هزار و ۸۷۱ تن کالا از طریق پایانه مرزی میرجاوه توسط ۷۱ هزارو ۴۳۷ دستگاه کامیون در شمال استان طی ۱۰ ماهه امسال خبر داد که این میزان، حاکی از افزایش ۱۲ درصدی در تناژ و دستگاه نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

وی اظهار کرد: از مجموع یک میلیون و ۶۷۰ هزار و ۸۷۱ تناژ حمل شده، یک میلیون و ۵۸ هزار و ۶۲۴ تن صادرات، ۲۵۱ هزار و ۹۹۱ تن واردات و ۳۶۰ هزار و ۲۵۶ تن مجموع ترانزیت ورودی و خروجی از طریق این پایانه مرزی است.

وی عمده کالاهای صادراتی را گاز، هیدروکربن، پیاز و گوجه فرنگی و عمده کالاهای ترانزیتی را هیدروکربن، سویا و برنج اعلام و افزود: طی این مدت، روزانه به طور متوسط ۳۸۰ دستگاه کامیون از پایانه مرزی میرجاوه تردد صورت می‌گیرد.

کرد بیان کرد: این پایانه مرزی، از جایگاه ویژه ای از لحاظ حمل و نقل، ترانزیت کالا و تردد مسافر برخوردار است و همواره یکی از پایانه‌های مرزی فعال کشور در حوزه صادرات و ترانزیت به شمار می‌رود.

کد مطلب 6006585

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