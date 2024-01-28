به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور صبح یکشنبه در حاشیه سفر به محمودآباد با گرامیداشت یا و خاطره ۴۳۵ شهید والامقام شهرستان، نقش این شهرستان را در دفاع مقدس و جبهه مقاومت مهم برشمرد و افزود: ادای احترام به شهیدان در واقع ادای احترام به همه مردم و ملت است.

وی به تشریح سفرهای استانی مسؤولان در شهرستان پرداخت۸ و گفت: بازدید از شهرک‌های صنعتی، جلسه با اقشار مختلف، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، جلسه شورای اداری از جمله برنامه‌ها است.

وی با اشاره به سفر مدیران به روستاها و ارائه گزارش در شورای اداری گفت: در سفر امروز مصوباتی برای رفع موانع در شهرستان خواهیم داشت و جمع بندی مصوبات سفر تا دو روز آینده انجام می‌شود.

حسینی پور تصریح کرد: امیدواریم این سفر برکات خوبی برای مردم محمودآباد داشته باشد زیرا یکی از اهداف اصلی دیدارها و ارتباط مردمی و محرومیت زدایی است.