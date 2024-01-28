تردد روان در محورهای شمالی/ ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج

به گزارش خبرنگار مهر، محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت) تردد روان است. آزادراه قزوین - کرج - تهران حدفاصل ساسانی تا پل کلاک، آزادراه ساوه - تهران محدوده رضی آباد، محور شهریار - تهران در برخی از مقاطع ترافیک سنگین گزارش شده است.

آزادراه قزوین - رشت دارای بارش باران و مه گرفتگی در ارتفاعات و سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی است. برخی از محورهای استان‌های مازندران، مرکزی، لرستان، خراسان رضوی، گلستان و چهارمحال و بختیاری، گیلان، کرمان و خراسان شمالی دارای بارش برف و باران است.