  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۱۷

تردد روان در محورهای شمالی/ ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج

تردد روان در محورهای شمالی/ ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج

آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اعلام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت) تردد روان است. آزادراه قزوین - کرج - تهران حدفاصل ساسانی تا پل کلاک، آزادراه ساوه - تهران محدوده رضی آباد، محور شهریار - تهران در برخی از مقاطع ترافیک سنگین گزارش شده است.

آزادراه قزوین - رشت دارای بارش باران و مه گرفتگی در ارتفاعات و سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی است. برخی از محورهای استان‌های مازندران، مرکزی، لرستان، خراسان رضوی، گلستان و چهارمحال و بختیاری، گیلان، کرمان و خراسان شمالی دارای بارش برف و باران است.

کد مطلب 6006613
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها