۱۵ کانال تلویزیونی ویژه انتخابات اصفهان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا مرتضوی صبح یکشنبه در آئین افتتاح ۱۵ کانال تلویزیونی ویژه انتخابات استان اصفهان، ضمن قدردانی از مجموعه صداوسیمای مرکز اصفهان، اظهار کرد: امروز شاهد افتتاح فعالیت ارزشمندی در صداوسیمای مرکز اصفهان هستیم که با تلاش کارکنان این مجموعه و حمایت‌های رئیس سازمان صداوسیما به ثمر نشسته است.

وی ادامه داد: بزرگترین رویدادی که در سال‌جاری خواهیم داشت برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری است.

استاندار اصفهان اظهار کرد: در استان اصفهان خود را ملزم دانسته‌ایم تا انتخابات پیش‌رو را طبق منویات مقام معظم رهبری ذیل چهار راهبرد اساسی سلامت، امنیت، مشارکت و رقابت برگزار کنیم و تاکنون این مهم اتفاق افتاده است.

مرتضوی گفت: در این راستا ستادها و هیأت‌های اجرایی و نظارت انتخابات در حال فعالیت هستند و تاکنون در حوزه تأمین زیرساخت‌های انتخابات با همت ویژه فرمانداران استان و هیأت‌های نظارت و اجرایی چالش‌ها یکی پس از دیگری رفع شده است.

وی ضمن اشاره به رقابت و مشارکت در انتخابات، عنوان کرد: طبق رویکرد جمهوری اسلامی بایستی در نگاهی عدالت گستر فرصت برابری برای کاندیدهای انتخابات فراهم شود.

استاندار اصفهان افزود: یکی از تفاوت‌هایی که نظام اسلامی با سایر نظامات در برگزاری انتخابات دارد، شفافیت فضا برای مردم و تأکید برانتخاب آگاهانه است.

مرتضوی خاطرنشان کرد: مجلس کیفی زمانی محقق می‌شود که مردم انتخاب آگاهانه‌ای داشته باشند.

استاندار اصفهان اظهار کرد: با شکل گیری زیرساخت و ظرفیت جدید در صداوسیمای مرکز اصفهان شرایطی فراهم شده است که کاندیدهای انتخابات امکان ارائه و معرفی خود را به صورت برابر داشته باشند.

مرتضوی خاطرنشان کرد: قطعاً همه ما بایستی در حوزه مشارکت همگانی تلاش کنیم، مردم ما بدانند که ما دو جبهه داریم نخست جبهه حق و پس از آن جبهه دشمن که همواره در تلاش است با فتنه‌انگیزی در برابر حرکت ایران اسلامی بایستد.

وی ادامه داد: مشارکت همگانی منجر به افزایش سرمایه اجتماعی نظام خواهد شد از این رو انتظار می‌رود با تدبیر مسئولین و هوشیاری مردم شاهد مشارکت همگانی در انتخابات باشیم.

عدالت گستری و هویت محوری شعار رسانه ملی

دکتر یوسف افشارنیا مدیرکل صداوسیمای مرکز اصفهان نیز در این آئین گفت: براساس دستور رئیس سازمان صداوسیما مقرر شده در این شبکه‌ها نامزدهای انتخابی حوزه‌های مختلف با یکدیگر مناظره داشته باشند.

وی ادامه داد: محتوای این پانزده شبکه در سایت ایران صدا و شبکه‌های رادیویی نیز قابل دریافت خواهد بود و در سکوی تلوبیون به ازای هر نامزد انتخاباتی یک صفحه اختصاصی طراحی شده که برای استان اصفهان نیز بیش از ۶۰۰ صفحه شخصی تعریف شده است.

افشارنیا عنوان کرد: این اقدام بسیار ارزشمند به صورت جهادی در دو ماه گذشته در کشور و استان اصفهان رقم خورده است که از استاندار اصفهان نیز بابت حمایت‌هایی که در این راستا داشتند تقدیر می‌کنیم.

وی ادامه داد: این اقدام در راستای عدالت گستری و هویت محوری که شعار رسانه ملی است محقق شد و در تلاش هستیم این قابلیت برای سایر مناسبت‌ها نیز مورد استفاده قرار بگیرد.