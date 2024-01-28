رهاورد مشارکت گسترده در انتخابات امنیت و اقتدار بین المللی است

به گزارش خبرنگار مهر، احسان کامرانی صبح یکشنبه در جلسه با حضور مدیران استانی و شهرستان ها، معتمدین، علما، ائمه جمعه با تسلیت سالروز وفات حضرت زینب (س) عنوان کرد: ماندگاری نهضت عاشورا و انتقال پیام قیام امام حسین (ع) در روز عاشورا مرهون رشادت ها، صبر، ایثار و جهاد تبیین حضرت زینب کبری در مقابل یزیدیان بود.

وی با اشاره به سفر قریب‌الوقوع ریاست محترم جمهور به استان، تصریح کرد: سفر استانی رئیس محترم جمهور به هرمزگان فرصتی بی بدیل برای تسریع در روند توسعه، رشد و پیشرفت مناطق مختلف استان است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان افزود: با تدابیری که استاندار استان اتخاذ نموده اند سفر رییس جمهور به استان قطعاً با آثار و برکات بسیاری استان همراه خواهد بود.

کامرانی با اشاره به در پیش بودن انتخابات، افزود: ایجاد فضای شور و نشاط انتخاباتی مطالبه جدی مقام معظم رهبری از کلیه متولیان امر برگزاری انتخابات است. حضور پرشور در انتخابات نقش بسزایی در ارتقاء شاخص های امنیتی، انسجام و اقتدار کشور در مجامع بین‌المللی دارد.

رییس ستاد انتخابات استان، تصریح کرد: کلیه دستگاه های اجرایی، فرمانداران و فعالان سیاسی و اجتماعی استان برای برگزاری انتخاباتی پرشور مسئولیت دارند. دشمنان تمام توان خود را برای کم رنگ کردن انتخابات بکار بسته اند تا از طریق آن امنیت کشور را خدشه دار کنند که به اهداف شوم خود دست پیدا نخواهند کرد.

وی افزود: تحرکات ضد امنیتی اسرائیل و داعش علیه کشور بخشی از نقشه و راهبرد دشمنان برای کم رنگ کردن انتخابات است که با هوشیاری مردم همه خدعه های آنها نقش بر آب خواهد شد. ستاد انتخابات کشور و استان ها براساس نقشه راه اعلامی مقام معظم رهبری شامل امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت برگزاری انتخاباتی پرشور را در دستور کار قرار داده است.

رییس ستاد انتخابات استان هرمزگان، افزود: با راهبری استاندار استان کلیه تدابیر لازم برای برگزاری انتخاباتی باشکوه در هرمزگان مهیا شده است. با توجه به حضور نمایندگان سلایق مختلف در انتخابات آتی شاهد انتخاباتی باشکوه در کشور و هرمزگان خواهیم بود. با دشمن شناسی مردم و بصیرت آنها شاهد انتخاباتی پرشور در کشور از جمله هرمزگان خواهیم بود.