نارضایتی شهروندان شهر جهانی از بلاتکلیفی پروژه پیامبر اعظم (ص)

محسن ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروژه پیامبر اعظم (ص) که حدود ۳۰ سال در طرح تفضیلی بوده در روند اجرا با مشکلاتی مواجه شده و تاکنون بیش از ۵ میلیارد برای آن هزینه شده است.

ابوترابی ادامه داد: مردم و ساکنان این منطقه از این بلاتکلیفی بلوار ناراضی هستند و شهرداری باید در اسرع وقت برای تسریع در انجام پروژه اقدام نماید.

ابوترابی تصریح کرد: اکنون با برسی و جلسات متعدد مقرر شد پروژه به طور منظم و دقیق اجرا شود و تملکات آن آغاز شده است.

نماینده شورا در منطقه دو شهرداری یزد گفت: امید است با وجود اقدامات و اختصاص اعتبار برای این پروژه در سال آینده شاهد بهره برداری از فاز اول این پروژه باشیم.

ابوترابی در بخش دیگر سخنان خود بیان کرد: در آستانه سال نو نیز ساماندهی ورودی‌های شهر یزد و پارک‌ها در دستور کار شهرداری قرار گرفته است پارک‌های منطقه دو نیز نوسازی می‌شوند.

وی بیان کرد: منطقه دو شهرداری یزد دارای جمعیتی بالغ بر ۱۳۵ هزار شهروند با ۱۸ محله است که بیش از ۲۰ میلیارد تومان برای آسفالت این منطقه اختصاص یافت.