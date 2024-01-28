حجت الاسلام و المسلمین مهدی شرنجانی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: هیئت‌های مذهبی یکی از تعظیم شعائر اسلامی و بزرگداشت مقام، منزلت و جایگاه امامت است که در محرم و ایام فاطمیه، صفر، ولادت‌ها و شهادت‌ها برگزار می‌شود و این هیئت‌ها در همدان حضور چشمگیری دارند.

وی ادامه داد: در بحث تشکیل و انگیزه هیئت‌ها با توجه به معذوراتی که این افراد برای حضور در مراسم اهل بیت دارند که شامل زمانهای نامناسب، وقت‌های نامناسب و مکان‌ها باعث شده است به راحتی در این هیئت‌ها شرکت نکنند.

شرنجانی اضافه کرد: از علت دیگر عدم حضور در مراسمات و هیئت ها بحث همراه داشتن است و همراهی، همراه در برخی شرایط برای این افراد مهیا نیست و ما در نظر داریم برای این افراد هیئتی تشکیل شود که شرایط روحی، روانی و شرایط خاص برای این افراد ایجاد خواهد شد و بتوانیم با توجه به شرایط خاص این افراد هیئت را تشکیل دهیم.

وی تصریح کرد: افراد از این طرح استقبال کردند و به عنوان مثال برای قاریان قرآن یک فرد نابینا را انتخاب کردند که در رشته‌های شاعر قرآنی نابینا، دکلمه قرآنی نابینا، حافظ قرآن نابینا، سخنران نابینا و مداح نابینا انتخاب شده است.