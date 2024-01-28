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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۰۲

مدیرعامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری خبرداد؛

ارائه خدمات امدادی به ۲۵۵ نفر گرفتار در برف و کولاک کوهرنگ

ارائه خدمات امدادی به ۲۵۵ نفر گرفتار در برف و کولاک کوهرنگ

شهرکرد-مدیرعامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته، ۲۵۵ نفر در برف و کولاک شهرستان کوهرنگ از خدمات امدادی نیروهای عملیاتی این جمعیت بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مثنوی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: از روز گذشته تا ساعت ۰۸:۰۰ صبح امروز یکشنبه هشتم بهمن‌ماه ۱۴۰۲، به دنبال فعالیت سامانه بارشی به شکل برف و کولاک، ۵ تیم عملیاتی از پایگاه‌های بازفت، صمصامی، دشت زرین، دیمه و یک تیم عملیاتی از شعبه کوهرنگ با ۲۰ نیروی امدادی به محل حوادث اعزام شدند.

وی افزود: نیروهای امدادی در این حوادث، عملیات رهاسازی را برای ۸۵ دستگاه خودرو انجام دادند و با به کارگیری ۶ دستگاه خودروی امدادی به ۲۵۵ نفر نیز امداد رسانی کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری همچنین از اسکان ۱۵ نفر نفر از حادثه دیدگان در شهرستان کوهرنگ خبر داد.

کد مطلب 6006778

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