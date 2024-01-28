به گزارش خبرنگار مهر، مجید فرهزاد ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون ۲۵ طرح برقرسانی به ارزش ۶۳ میلیارد ریال در شهرستان فرخشهر اجرا شده است.
وی افزود: طرحهای اجرا شده شهرستان فرخشهر در زمینه جایگزینی شبکه سیمی با کابل خود نگهدار، جابجایی شبکههای برقرسانی فشار متوسط و فشار ضعیف، احداث شبکههای جدید برق، بهینهسازی تأسیسات برقرسانی و… است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این پروژهها با احداث ۴ هزار و ۸۰۰ متر شبکه جدید برقرسانی، جابجایی و تعویض ۱۳۵ پایه برق و… انجام شده است.
فرهزاد عنوان کرد: بهبود مبلمان شهری، رفع موانع مسیرهای عبور و مرور، کاهش تلفات انرژی، کاهش خاموشیها و… را از مزایای اجرای این پروژهها برشمرد.
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