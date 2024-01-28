  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۰۲

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری خبرداد؛

اجرای ۲۵ طرح برق‌رسانی در شهرستان فرخشهر در سال ۱۴۰۲

اجرای ۲۵ طرح برق‌رسانی در شهرستان فرخشهر در سال ۱۴۰۲

شهرکرد-مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری از اجرای ۲۵ طرح برق‌رسانی در شهرستان فرخشهر به ارزش ۶۳ میلیارد ریال از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا کنون، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فرهزاد ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون ۲۵ طرح برق‌رسانی به ارزش ۶۳ میلیارد ریال در شهرستان فرخشهر اجرا شده است.

وی افزود: طرح‌های اجرا شده شهرستان فرخشهر در زمینه جایگزینی شبکه سیمی با کابل خود نگهدار، جابجایی شبکه‌های برق‌رسانی فشار متوسط و فشار ضعیف، احداث شبکه‌های جدید برق، بهینه‌سازی تأسیسات برق‌رسانی و… است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این پروژه‌ها با احداث ۴ هزار و ۸۰۰ متر شبکه جدید برق‌رسانی، جابجایی و تعویض ۱۳۵ پایه برق و… انجام شده است.

فرهزاد عنوان کرد: بهبود مبلمان شهری، رفع موانع مسیرهای عبور و مرور، کاهش تلفات انرژی، کاهش خاموشی‌ها و… را از مزایای اجرای این پروژه‌ها برشمرد.

کد مطلب 6006805

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها