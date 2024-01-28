تتوی استرالیا رابه جشنواره صنایع دستی فجر معرفی کردندکه نپذیرفتیم

به گزارش خبرنگار مهر، ویدا توحدی مدیرکل صنایع دستی در نشست هشتمین جشنواره بین‌المللی صنایع دستی و هنرهای سنتی فجر با عنوان سرو سیمین ۸ که پیش از ظهر امروز در برج آزادی برگزار شد گفت: تعداد افراد خارجی شرکت کننده در جشنواره زیاد بوده است باید آثار رسیده داوری می‌شد. چون خیلی از آنها جزو هنر و صنایع دستی به حساب نمی‌آمدند. ما به عنوان کسانی که صنایع دستی ایرانی را می‌شناسیم می‌گوئیم چطور برخی از کشورها این هنر را به عنوان صنایع دستی انتخاب کرده‌اند. مثلاً تتوی استرالیا را آورده بودند جز کارها و ما نمی‌توانستیم آن را بپذیریم. با این حال از ۱۶ کشور در جشنواره حضور دارند.

وی افزود: از کشورهای کویت، ازبکستان، قطر، هند، لبنان، ساحل عاج، کلمبیا، عربستان، تایلند برای ما آثار فرستاده‌اند کشورهای اروپایی و آمریکایی هم صنایع دستی با قدمتی ندارند و البته که ثبت نام زیادی نداشته‌اند.

توحدی بیان کرد: جایی نبوده که هنرمندی را در جشنواره‌ای معرفی کنیم و رتبه‌ای به دست نیاورد. اخیراً کشور چین یک برنامه‌ای تحت عنوان اساتید برگزیده مناطق آسیا و اقیانوسیه داشت و من به عنوان نماینده عرب آسیا حضور داشتم همچنین ۹ شرکت کننده از ایران حضور داشتند که ۸ نفر از آنها به عنوان اساتید برگزیده انتخاب شدند.

توحدی گفت: با توجه به استقبالی که برای ثبت نام شد دو بار تمدید ارسال آثار را داشتیم این بار ۱۰ بهمن آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره سرو سیمین تعیین شد همچنین کمیته انتخاب آثار را داریم که کدام آثار به جشنواره راه پیدا کند.

وی افزود: از عربستان هند و تایلند داور خارجی خواهیم داشت‌. حجم زیادی از آثار خارجی در رشته‌های رودوزی‌های سنتی، پوشاک پاپیه ماشه و سفالگری بوده است.