هرآنچه که باید درباره دستگاه آب شیرین کن و کاربرد آن بدانید

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، برای تصفیه کردن آب در سیستم تصفیه خانههای صنعتی، از کلر و برخی مواد شیمیایی دیگر استفاده میگردد. درواقع باید گفت که این مواد شیمیایی تنها قادر هستند برخی از باکتریها و ویروسهای موجود در آب تصفیه نشده را از بین ببرند. اما خود کلر درون آب باقی خواهد ماند که نیازمند یک دستگاه تصفیه آب جهت تصفیه کامل آب است.
در دنیای امروز، با توجه به نیاز بشر به آب، شاهد اختراعات جالب و متنوعی در خصوص نمکزدایی و شیرین کردن آبهای شور هستیم. یکی از بهترین و محبوبترین این اختراعات، دستگاه آب شیرین کن نام دارد. آب شیرین کن های صنعتی، مزایا و کاربردهای منحصر به فردی را در اختیار مردم قرار خواهند داد و نمیتوان تأثیر بسزای آنها را نادیده گرفت. در این مطلب قصد داریم به سراغ نوعی از این دستگاهها تحت عنوان دستگاه آب شیرین کن خانگی برویم؛ پس تا پایان این مطلب با ما همراه باشید.
بدون شک از نام این دستگاهها میتوان به کاربرد و محلی که مورد استفاده قرار میگیرند پی برد. با این حال، در ادامه به سراغ ویژگیها و مزایای این محصول خواهیم رفت تا بهطور کامل با آن آشنایی پیدا کنیم. همچنین اطلاعاتی در رابطه با خرید فیلتر ممبران در اختیار شما قرار خواهیم داد.
اهمیت استفاده از دستگاههای آب شیرین کن خانگی
به دستگاههای آب شیرین کن، RO هم میگویند که مدل خانگی آن در اندازه بسیار کوچکتری در مقایسه با دیگر انواع این محصول تولید و روانه بازار میشود. از این دستگاهها در منازل و بهمنظور تصفیه آب، به بهترین شکل ممکن استفاده میشود. از این محصولات اغلب در مناطقی استفاده خواهد شد که آب شرب به راحتی قابل دسترس افراد نیست.
همانگونه که میدانید، در بسیاری از شهرها و روستاهای کشورمان، همچنان سیستم آبرسانی متصل نیست. مردم ساکن در این مناطق در حال حاضر از آب چاه با قنات، بهعنوان آب آشامیدنی استفاده میکنند. اما برای بهرهمندی هر چه بهتر از این آب، نیازمند دستگاههای آب شیرین کن هستیم.
طریقه استفاده از آب شیرین کن خانگی چگونه است؟
طریقه استفاده از دستگاه آب شیرین کن خانگی تقریباً مشابه سایر دستگاههای موجود در بازار است. آب شور و پر از املاح وارد این دستگاه میشود و با فشاری که به آن وارد خواهد شد، شوری آن خارج میگردد. در نهایت ما میتوانیم از آب شرب و قابل آشامیدن بهره ببریم. البته باید به این نکته اشاره کرد که دستگاههای آب شیرینکن همواره به اینصورت کار نمیکنند و دارای انواع گوناگونی هستند که در ادامه با آنها آشنا خواهیم شد.
انواع دستگاههای تصفیه آب خانگی کداماند؟
بهطور کلی، در حال حاضر شرکتهای مختلفی به ساخت و ارائه دستگاههای سختی گیر یا آب شیرین کن میپردازند. از جمله انواع این دستگاههای پرکاربرد میتوان به دستگاه تصفیه آب سرشیری، اسمز معکوس، زیر سینکی، دستگاههای یه مرحلهای، دستگاه ورودی ساختمان و هفت مرحلهای اشاره کرد. آن دسته از افرادی که قصد تهیه و خرید آب شیرین کن خانگی را دارند میتوانند مطابق با نیاز خود، یکی از مدلهای مذکور را انتخاب کنند.
کاربردهای دستگاه خانگی آب شیرین کن چیست؟
از مهمترین و برجستهترین کاربردها و موارد استفاده آب شیرینکن خانگی میتوان به آشپزی، آشامیدن و استحمام اشاره کرد. افرادی که از این دستگاهها در منازل خود استفاده میکنند، به راحتی و با خیال آسوده میتوانند آب شرب سالم در اختیار داشته باشند. حال اگر منزل شما در کنار دریا قرار دارد، قادر خواهید بود با استفاده از دستگاه آب شیرین کن، آب دریا را تصفیه و از آن بهره ببرید.
افزون بر این موارد، در استانها و شهرهای مرکزی کشور مانند قم، یزد، سمنان و اصفهان که معمولاً آب شرب آنها دارای نمک و املاح بالایی است، بهکارگیری این دستگاهها میتواند کیفیت آب آشامیدنی مردم آن مناطق را نیز به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
فواید استفاده از دستگاه آب شیرین کن خانگی
برای تصفیه کردن آب در سیستم تصفیه خانههای صنعتی، از کلر و برخی مواد شیمیایی دیگر استفاده میگردد. درواقع باید گفت که این مواد شیمیایی تنها قادر هستند برخی از باکتریها و ویروسهای موجود در آب تصفیه نشده را از بین ببرند. اما خود کلر درون آب باقی خواهد ماند. کلر یکی از سمیترین مواد شیمیایی شناختهشده برای بدن انسان است که عوارض جانبی زیادی بههمراه دارد.
دستگاه تصفیه آب از انواع متعدد فیلترها بهمنظور حذف انواع آلایندهها استفاده کرده و اغلب از یک فیلتر اولیه که ممکن است از جنس الیافی یا جنس سرامیکی باشند، بهره میبرند. گفتنی است که وظیفه این فیلترها حذف ذرات جامد آب خواهد بود. ذرات بزرگتر از ۱ تا ۵ میکرونی بسته به نوع دستگاه آب شیرین کن درون این فیلترها گیر میکنند؛ کاری که در سیستم آب تصفیه کن شهری صورت نمیگیرد.
در ادامه، داخل دستگاههای آب شیرین کن، بو، طعم و مواد شیمیایی آب همانند کار و مواد شیمیایی آلی، شویندهها و غیره از آب جدا خواهند شد و درون فیلتر دیگری مانند فیلتر ممبران یا فیلتر معکوس، سایر ذرات ریز دیگر آب که اندازهای کوچکتر از ۰.۰۰۰۵ میکرونی دارند، از آب جدا شده و آب کاملاً شفاف و زلال میگردد. زمانی که آب به این مرحله برسد، تنها ممکن است برخی از باکتریها یا ویروسها در آن وجود داشته باشند که دستگاههای تصفیه آب جدید و پیشرفته با برخورداری از تکنولوژی UV این موجودات را هم از درون آب حذف خواهد کرد تا آب، کاملاً تصفیه گردد.
خواص آب تصفیه شده چیست؟
دستگاه آب شیرین کن خانگی تضمین سلامتی را برای بدن بههمراه دارد. به عقیده کارشناسان سلامت، افرادی که از آب سالم و تمیز استفاده میکنند، بدن سالمتری دارند و این سلامتی در موارد زیر خلاصه میشود:
افرادی که آب سالم مینوشند، انرژی بیشتری در طول روز دارند.
استفاده از آب سالم پوست شما را سالمتر و شادابتر میکند.
آب تصفیه شده در کاهش وزن به شما کمک بیشتری خواهد کرد.
بهرهمندی از آب تصفیه شده و سالم، سیستم گوارشی بدن شما را تقویت کرده و موجب هضم بهتر غذا میشود.
آب تصفیه شده در حذف مواد شیمیایی و مضر، عملکرد بهتری دارد.
آب سالم موجب خواهد شد تا شما تمرینات ورزشی بهتری داشته باشید.
استفاده از دستگاه آب شیرین کن خوب است یا نه؟
در خصوص این سوال که دستگاه آب شیرین کن خوب است یا نه، به صراحت میتوانیم بگوییم که این محصول، یک نیاز اساسی در هر خانهای بهشمار میرود. البته به شرطی که این دستگاه استاندارد و مرغوب باشد و از طرفی، با دقت انتخاب شود.
خرید دستگاه آب شیرین کن خانگی
همانگونه که در این مطلب اشاره شد، دستگاه آب شیرین کن خانگی دارای مزایا و خواص بسیاری است، بهطوری که میتواند بسیاری از آلایندهها و املاح موجود در آب را حذف کند. افزون بر افرادی که در مناطق فاقد آب آشامیدنی سالم زندگی میکنند، بسیاری از کسانی که در شهرها سکونت دارند نیز تمایل دارند که در منزل خود و حتی با وجود آب لولهکشی تصفیه شده، از دستگاههای آب شیرین کن خانگی استفاده کنند. اما پیش از این که اقدام به تهیه و خرید دستگاه آب شیرین کن خانگی کنید، میبایستی اطلاعات کافی و لازم را درخصوص برندهای مختلف آب شیرین کن و ویژگیهای آنها بهدست آورید.
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