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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۳۷

امام جمعه دشتی:

۸۰ برنامه فرهنگی دهه فجر در شهرستان دشتی اجرا می شود

۸۰ برنامه فرهنگی دهه فجر در شهرستان دشتی اجرا می شود

بوشهر- امام جمعه دشتی گفت: بیش از ۸۰ برنامه فرهنگی در دهه فجر در سطح شهرستان دشتی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی زاهد دوست ظهر یکشنبه در نشست ستاد دهه فجر شهرستان دشتی اظهار داشت: امسال بزرگداشت دهه فجر از سال‌های گذشته از اهمیت بالایی برخوردار است چون زمینه ساز انتخابات ۱۱ اسفند ماه است.

امام جمعه دشتی افزود: در همین راستا برنامه‌های دهه فجر باید باشکوه هر چه تمام تر در نقاط مختلف شهرستان برگزار شود که می‌طلبد همه دستگاه‌های اجرایی در این زمینه همکاری و اهتمام ویژه داشته باشند.

زاهد دوست اضافه کرد: باید از تمامی ظرفیت‌های شهرستان دشتی در برگزاری برنامه‌های فرهنگی در دهه فجر استفاده شود.

امام جمعه دشتی گفت: در دهه فجر امسال بیش از ۸۰ برنامه فرهنگی در سطح شهرستان دشتی برگزار می‌شود.

کد مطلب 6006898

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