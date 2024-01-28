۸۰ برنامه فرهنگی دهه فجر در شهرستان دشتی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی زاهد دوست ظهر یکشنبه در نشست ستاد دهه فجر شهرستان دشتی اظهار داشت: امسال بزرگداشت دهه فجر از سالهای گذشته از اهمیت بالایی برخوردار است چون زمینه ساز انتخابات ۱۱ اسفند ماه است.
امام جمعه دشتی افزود: در همین راستا برنامههای دهه فجر باید باشکوه هر چه تمام تر در نقاط مختلف شهرستان برگزار شود که میطلبد همه دستگاههای اجرایی در این زمینه همکاری و اهتمام ویژه داشته باشند.
زاهد دوست اضافه کرد: باید از تمامی ظرفیتهای شهرستان دشتی در برگزاری برنامههای فرهنگی در دهه فجر استفاده شود.
امام جمعه دشتی گفت: در دهه فجر امسال بیش از ۸۰ برنامه فرهنگی در سطح شهرستان دشتی برگزار میشود.
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