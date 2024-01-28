طرح هادی در ۲۵۸ روستای استان زنجان تهیه و بازنگری شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خواجهای با بیان اینکه، بازنگری طرحهای هادی، سند توسعه ۱۰ ساله روستاها است، اظهار کرد: در دو سال گذشته، طرح هادی در ۲۵۸ روستای استان تهیه و بازنگری شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان گفت: با هدف شناسایی نیازهای جدید و برنامهریزیهای لازم، طرح هادی ۲۵۴ روستای این استان نیازمند بازنگری است.
وی با بیان اینکه، طرحهای هادی روستاهایی که نیازمند به بازنگری هستند باید متناسب با نیازها و خواسته روستاییان مورد تجدیدنظر قرار گیرد، خاطر نشان کرد: بازنگری طرح هادی پس از تکمیل دوره ۱۰ ساله طرح مصوب قبلی روستا انجام شده یا بر اساس ضرورتهای مختلف قبل از ۱۰ سال مورد بازنگری قرار میگیرد، البته پیشنهادات طرح هادی قبلی روستا در ابعاد محیطی، جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی و میزان تحقق پذیری آنها نیز باید بررسی و تحلیل قرار گرفته و تأیید شوند.
خواجهای از بازنگری طرح هادی در ۴۱۹ روستای استان از ابتدا تاکنون خبر داد و افزود: در صورت تأمین اعتبارات، بنیاد مسکن استان آمادگی لازم را برای تهیه، اجرا و بازنگری طرح هادی همه روستاهای استان را دارد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه بازنگری طرح هادی روستایی نقش به سزایی در توسعه این جوامع دارد که با اجرای آن مهاجرت به شهرها کاهش خواهد یافت، تصریح کرد: این طرحها در زمینه بهسازی معابر روستایی، بازگشایی، برداشت موانع، زیرسازی، آسفالت، جدول گذاری، سنگ فرش، میدان سازی، فضای سبز، احداث پارک، پیاده روسازی و ساخت کانال هدایت سیلاب است.
خواجهای به اجرای طرح هادی روستایی اشاره کرد و گفت: تاکنون طرح هادی در ۴۴۸ روستاهای بالای ۲۰ خانوار در استان به میزان ۶۳.۷ درصد اجرا شده که این میزان بالاتر از میانگین کشوری است.
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