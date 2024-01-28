به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، سید احسان خاندوزی در بخشی از این لوح که به امضای محمدصادق خیاطیان، رئیس هیئتعامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری نیز رسیده است، ضمن اشاره به دستاوردهای درخشان حاصلشده در حمایت از شرکتهای دانشبنیان با نقشآفرینی مسئولانه نظام بانکی کشور، خطاب به محسن سیفی، مدیرعامل بانک صادرات ایران آمده است:
«بدینوسیله از همراهی و همکاری مجدانه جنابعالی و مجموعه مدیران و کارکنان گرانقدر بانک صادرات ایران در توسعه نظام تأمین مالی نوآوری و حمایت اثربخش از زیستبوم نوآوری و دانشبنیان کشور قدردانی نموده و امیدواریم با استمرار این رویکرد و کوشش بیش از پیش در فراهمسازی ابزارها و راهکارهای تأمین مالی خلاقانه و کارآمد، شاهد توسعه اقتصاد دانشبنیان، تحقق اهداف عالیه اقتصاد مقاومتی و بالندگی و اعتلای ایران اسلامی باشیم.»
سید کاظم مرتضوی اسکویی، معاون شعب بانک صادرات ایران در حاشیه این نشست که با عنوان «نقش شبکه بانکی در تأمین مالی زیستبوم فناوری و نوآوری کشور» که با برپایی نمایشگاه ویژه دستاوردهای شرکتهای دانشبنیان و با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران عامل بانکها، رئیس هیئتعامل صندوق نوآوری و شکوفایی و مدیران این صندوق و همچنین اصحاب رسانه برگزار شد، با ارائه گزارشی از حمایتهایی بانک صادرات ایران از شرکتهای دانشبنیان کشور، گفت: نگاه بانک صادرات ایران حمایت از شرکتهای دانشبنیان، نگاه راهبردی به جایگاه و اهمیت نوآوری در تولید و ارتقای سهم فناوریهاینوین از تولید ناخالص داخلی و همچنین گرهگشایی از اقتصاد کشور و رفاه عمومی است. از این رو تلاش شده تا با ارائه بهترین راهکارها و استفاده از محصولات و خدمات متنوع بانک برای همراهی و همکاری تنگاتنگ با شرکتهای دانشبنیان، از قابلیتهای موجود، به بهترین تعاملات و دستاوردها برسیم.
او با اشاره به اینکه بانک صادرات ایران همواره در این همکاری و تعاملات جایگاه برتر را به خود اختصاص داده است، ضمن ارائه گزارشی از خدمات بانک از ابتدای سال ۹۸ به شرکتهای دانشبنیان و افتتاح باجه ویژه در محل صندوق نوآوری و شکوفایی، گفت: بیش از ۲۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات و بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد ریال ضمانتنامه از ابتدای سال ۹۸ توسط بانک صادرات ایران به شرکتهای دانشبنیان پرداخت شده است.
معاون شعب بانک صادرات ایران افزود: در سال جاری نیز نزدیک به ۲,۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات و بیش از ۳,۰۰۰ میلیارد ریال ضمانتنامه نیز به این شرکتها پرداخت شده و روند عقد قرارداد برای پرداخت تسهیلات و تعهدات به آنها با جدیت و حمایت در دستور کار بانک است.
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