نصب ۲ هزار دوربین ثبت تخلف تا سال ۱۴۰۳/ثبت بیش‌ از ۴۹ میلیون تخلف

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش امانی رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به برنامه نصب ۲ هزار دوربین ثبت تخلف تا سال آینده اظهار کرد: با هدف محقق شدن بند ج تبصره ۱۱ قانون بودجه سال جاری نیازمند دو اصل اساسی تضمین بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری از محل درآمد ناشی از جرایم رانندگی و بازخورد برخط تأیید تخلفات منجر به قبض جریمه توسط سامانه‌های هوشمند ثبت تخلفات عبور و مرور به تفکیک است.

وی افزود: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در خصوص اجرا شدن بند مذکور در حال انجام امور و پیگیری دو اصل فوق است و به‌محض تحقق این دو اصل نسبت به اخذ سرمایه‌گذار برای توسعه دوربین‌های ثبت تخلفات جاده‌ای اقدام می‌کند و به موازات آن با توجه به اینکه سازمان تجربه‌ای در خصوص توسعه دوربین‌های ثبت تخلفات جاده‌ای از روش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی نداشته، اقدام به اخذ مشاور با موضوع "انجام مطالعات نیازسنجی، جانمایی، تهیه اسناد و روش سرمایه‌گذاری سامانه‌های ثبت تخلفات عبور و مرور در شبکه جاده‌ای کشور" کرد که در همین راستا یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور در حال انجام پروژه بوده و مراحل انجام آن در حال پیگیری و اقدام است.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در ادامه با اشاره به تعداد دوربین ثبت تخلف نصب در شبکه جاده‌ای کشور گفت: در حال حاضر تعداد ۲۳۳۰ دوربین ثبت تخلفات در راه‌های کشور در حال ثبت تخلفات جاده‌ای هستند که تخلف سرعت متوسط نیز توسط دوربین‌های مذکور انجام می‌شود. در ۱۰ ماهه سال جاری بیش از ۴۹ میلیون تخلف ثبت شده که از کل تخلفات ثبت شده ۴۱ درصد مربوط به تخلفات سرعت متوسط است.

امانی در خصوص میزان تأثیر نصب دوربین‌های ثبت تخلف بر کاهش تخلفات و کاهش سوانح تصریح‌کرد: با عنایت به اینکه در تصادفات عوامل بسیاری از جمله هندسه راه، نوع وسیله نقلیه و… دخیل هستند، بنابراین اعلام میزان تأثیر نصب دوربین‌های ثبت تخلف در کاهش تلفات نیازمند مطالعات دقیق و موردی است. اما به‌طور شهودی، نصب سامانه‌های کنترل سرعت و اعمال تخلفات متناسب، در کاهش تلفات رانندگی ناشی از سرعت غیر مجاز مؤثر خواهند بود.