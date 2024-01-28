به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدمحمد یوسفی گفت: برابر اطلاع واصله مبنی بر اینکه فردی در مغازه خود اقدام به طراحی، پلاک‌های جعلی برای موتورسیکلت و خودروهای شوتی می‌نماید که رسیدگی به این موضوع بلافاصله در دستور کار مأمورین انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اقدامات فنی و تحت کنترل قرار دادن کلیه تحرکات و اقدامات فرد مذکور، مشخص گردید که اخبار واصله محرز و نامبرده در زمینه طراحی و نصب پلاک‌های جعلی خودروهای شوتی فعالیت گسترده دارد.

فرمانده انتظامی لارستان ادامه داد: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی از واحد صنفی مربوطه بازرسی و ۴۱ عدد ورق گالوانیزه برش داده شده جهت تهیه پلاک جعلی خودرو و موتورسیکلت و ۳۷ نمونه از اعداد و ارقام آماده شده جهت نصب بر روی پلاک‌ها به همراه یک دستگاه کیس کامپیوتر که با آن اقدام به طراحی می‌نمود کشف و ضبط و به مقر انتظامی دلالت دادند.

سرهنگ یوسفی با اشاره به اینکه متهم حین ارتکاب جرم دستگیر شد، گفت: وی در اظهارات اولیه به بزه انتصابی اقرار و اظهار داشت تا کنون اقدام به نصب ۱۶۴ عدد انواع پلاک‌‎ جعلی بر روی موتورسیکلت و خودرو کرده‌ام.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: متهم به همراه پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.