۱۳ بهمن تظاهرات حمایت از مردم غزه در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، محسن مشرفی در ستاد بزرگداشت دهه فجر خراسان جنوبی اظهار کرد: شعار محوری دهه فجر امسال «جشن ملی، مشارکت پرشور و آینده روشن» اعلام شده است.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ورییس ستاد گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: دهه فجر، جشن به معنای واقعی کلمه و این ایام عید واقعی است.

مشرفی گفت: دهه فجر و یوم الله ۲۲ بهمن به خاطر اهتزاز کلمه الله عید است که ملت ایران با پیمودن راه اولیای خدا و خط گرفتن از آنان بر دشمنان خدا فائق آمدند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: در عصر ما این انقلاب برای تمامی بشریت و برای همه تشنگان حقیقت و معنویت الگو است و فشار سختی بر گلوی زیاده خواهان و استعمارگران وارد کرده است.

مشرفی با بیان اینکه شعار محوری و راهبردهای اصلی دهه فجر باید برای عموم مردم به ویژه کودکان، نوجوانان و جوانان برجسته شود، از اعضای ستاد دهه فجر استان درخواست نمود ضمن حفظ شعائر، در جهت ایجاد فضای نشاط و شادابی باید تلاش نمایند.

رییس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان با اشاره به بخش دوم شعار محوری دهه فجر که مشارکت پرشور است، تاکید کرد: اگر می خواهیم بیش از پیش به آرمانهای انقلاب دست یابیم باید برای حضور پرشور مردم در انتخابات کار ویژه ای انجام شود.

مشرفی ادامه داد: که یکی از مهمترین کارها، تبیین چرایی و فلسفه انتخابات و بیان ارزش والا و ثمره گرانبهای هر برگ رأی برای نظام و مردم است.

وی بخش آخر شعار محوری که آینده روشن است را تجسم زحمات و تلاشها بیان کرد و با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند «به قله ها نزدیک شده ایم» افزود: در مقابل؛ دست و پا زدن دشمن جهت جلوگیری از فتح قله نیز بسیار بیشتر است، لذا باید با تمام سعی و توان جهت پیشبرد اهداف انقلاب و فتح قله تلاش حداکثری داشته باشیم.

مشرفی در پایان از برگزاری مراسم سالروز ورود تاریخی حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی در تمام نقاط استان در روز ۱۲ بهمن خبر داد و افزود: مراسم محوری یوم الله ۱۲ بهمن در مرکز استان نیز روز پنجشنبه هفته جاری ساعت ۰۸:۳۰ صبح در محل میدان امام خمینی (ره) شهر بیرجند با حضور مردم همیشه در صحنه برگزار خواهد شد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یادآور شد: با توجه به ضرورت تداوم حمایت های مردمی از جبهه مقاومت اسلامی و مردم مقتدر و مظلوم غزه که در زیر حملات سنگین رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار راسخ و استوار ایستاده اند، بر اساس ابلاغ کشوری، جمعه هفته جاری ۱۳ بهمن، در تمام نقاط استان خراسان جنوبی پس از اقامه نماز دشمن شکن جمعه تظاهرات مردمی برگزار می شود.

مشرفی افزود: این مراسم در مرکز استان از مسجد و مصلی المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) به سمت میدان نماز برگزار خواهد شد.