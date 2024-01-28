تامین مالی گسترده طرح های زیربنایی شهری توسط بانک شهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک شهر، در آستانه پانزدهمین سالگرد تأسیس بانک شهر، معاونت سرمایه گذاری و امور شرکت‌های این بانک به تشریح عملکرد خود در حوزه‌های مختلف پرداخته است

تأمین مالی ۳۰ هزار میلیارد تومان از اوراق مشارکت شهرداری‌ها و پذیرش رکن ضمانت و عاملیت انتشار تمام اوراق مشارکت شهرداری‌ها (تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، قم و …) برای ساخت و راه‌اندازی طرح‌های قطار شهری، احیای بافت‌های فرسوده و تجهیز ناوگان حمل و نقل درون‌شهری و … و پذیرش رکن ضمانت حدوداً ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق صکوک مرابحه و اجاره در راستای حمایت از تولید ملی در صنایع مختلف اعم از دارویی و فولادی و هواپیمایی و غذایی و … از اقدامات مهم معاونت سرمایه گذاری و امور شرکت‌های بانک شهر بوده است.

از دیگر دستاوردهای این معاونت نیز دستیابی به نرخ رشد ۲۵۴ درصدی درآمدهای کارمزدی بانک از محل پذیرش عاملیت و ضمانت انتشار اوراق صکوک، مشارکت و فعالیت‌های بازرگانی و تجاری اشاره کرد. همچنین تا پایان سال ۱۴۰۱ مجموعاً مبلغ ۳۲.۰۰۰ میلیارد ریال اوراق گام در قالب ۳ نماد بورسی در بازار منتشر و عرضه شده و از این محل ۸.۰۰۰ میلیارد ریال منابع جذب شعب عامل شده است.

معاونت سرمایه گذاری و امور شرکت‌های بانک شهر در حوزه اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز اقدامات قابل توجهی همانند: واگذاری صد درصد سهام شرکت توسعه بازرگانی بین‌الملل شهر، واگذاری شصت و پنج درصد از سهام شرکت پترو انرژی شهر، عرضه ۱۵ درصد از سهام گروه مالی شهر در بازار سرمایه، ادغام شرکت مجری صدرای شهر در شرکت مسکن و ساختمان جهان و … را صورت داده است.

تحقق ۱۴۶ درصدی بودجه شرکت‌ها در دوره ۶ و ۹ ماهه منتهی به ۳۱‏/۰۶‏/۱۴۰۲ و اصلاح و بهبود روند سود آوری شرکتها، از جمله سود آور شدن شرکت مسکن و ساختمان جهان نیز از اقدامات معاونت در حوزه افزایش کارایی و بازده سرمایه گذاری ها بوده و امید است روند موفقیت‌های این بانک در طی سال‌های آینده نیز ادامه یابد.

