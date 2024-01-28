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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۳۳

در گفت‌وگو با رسانه‌ها مطرح شد؛

مرمت و بازسازی بخشی از ضلع شمالی مجموعه تاریخی «فلک‌الافلاک»

مرمت و بازسازی بخشی از ضلع شمالی مجموعه تاریخی «فلک‌الافلاک»

خرم‌آباد - مدیر پایگاه قلعه «فلک‌الافلاک» از مرمت و بازسازی دیوار حصار و سردرهای ضلع شمالی مجموعه تاریخی فرهنگی قلعه «فلک‌الافلاک» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین ابراهیمی امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: مرمت و بازسازی دیوار حصار و سردرهای ضلع شمالی مجموعه تاریخی فرهنگی قلعه «فلک‌الافلاک» باهدف حفاظت از آثار تاریخی این مجموعه انجام شده است.

وی افزود: در این فصل از اقدامات اجرایی و مرمتی در مجموعه تاریخی فرهنگی قلعه «فلک‌الافلاک» بارو و سردرهای تاریخی مربوط به دوره پهلوی اول مجموعه، با استفاده از الگوهای سنتی، مصالح سنتی بازسازی و مرمت می‌شوند.

مدیر پایگاه قلعه «فلک‌الافلاک»، اضافه کرد: با این اقدام ضمن احیای یکی از باروهای تاریخی مجموعه حفاظت و امنیت فیزیکی مجموعه نیز ارتقا می‌یابد.

ابراهیمی، تصریح کرد: احیای سردرهای تاریخی اداره قدیم پست و سردر ورودی قدیم حسینیه مرحوم «سلوک» نیز از جمله فعالیت‌های در دست اقدام است.

بنابراین گزارش، مجموعه تاریخی باغ گلستان و قلعه «فلک‌الافلاک» در مرکز شهر خرم‌آباد با شماره ۸۸۳ در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۴۸ ثبت ملی شده است.

کد مطلب 6007063

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