به گزارش خبرنگار مهر، یاسر اکبریان امروز یکشنبه در جلسه قرارگاه پایش وضعیت تأمین و توزیع آب، اظهار داشت: باتوجهبه عدم بارش کافی نزولات آسمانی و بهمنظور برنامهریزی و پیشبینی احتمالات و اقدامات پیشگیرانه برای تأمین آب آشامیدنی از زمستان تدابیری برای گذر از زمان اوج مصرف فصول گرم میبایست اندیشیده شود؛ لذا جلسه قرارگاه پایش وضعیت تأمین و توزیع آب با حضور جمعی از مدیران برگزار گردید
وی گفت: اتخاذ تدابیر لازم در خصوص گذر از بحران کمآبی، بررسی اقدامات انجامشده از سوی معاونتهای مختلف در حوزه تأمین آب، رفع موانع موجود در اجرای طرحهای آبرسانی، بررسی و پایش وضعیت تأمین و توزیع آب روستاها، اطمینان از کیفیت آب موردنیاز مردم، لزوم ادامه حفر و تجهیز چاههای موردنیاز و تکمیل خطوط انتقال بهمنظور آبرسانی سریع به مشترکین در فصل گرمای پیش رو ازجمله مواردی بود که در جلسه قرارگاه پایش وضعیت تأمین و توزیع آب موردبحث و بررسی قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان همچنین در این جلسه بر لزوم اطلاعرسانی دقیق و آگاهیبخشی به مردم و مشترکین از وضعیت موجود آب و مشکلات و چالشهای این شرکت باتوجهبه کاهش نزولات جوی و پایینرفتن سفرههای آب زیرزمینی تأکید کرد.
نظر شما