فعالان صنعت گلخانه نباید چندماه منتظر دریافت مجوز باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور بعدازظهر یکشنبه در حاشیه بیستمین سفر شهرستانی در دیدار با دهیاران و شوراهای اسلامی بخش سرخرود و محمودآباد اظهار کرد: سفرهای شهرستانی به تاسی از تأکیدات رئیس جمهور است که نباید بین مسؤولین و مردم فاصله وجود داشته باشد.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه مناطق روستایی این شهرستان مناطق برخوردار از منظر خاک، آب و هوا هستند، افزود: با توجه به نگاه توسعه محور با رویکرد دانش بنیان در استان، جوانان نخبه و شرکت‌های دانش بنیان باید وارد عرصه کار شوند.

حسینی پور خاطرنشان کرد: در مناطق مختلف محمودآباد شاهد تولید گل و گیاه هستیم که مردم به صورت خودجوش در این صنعت فعالیت می‌کنند و به همین منظور دولت باید در این مسیر پشتیبان کننده باشد.

وی اضافه کرد: فعالان صنعت گلخانه برای ایجاد گلخانه نباید چند ماه منتظر دریافت مجوز باشند بلکه باید در اسرع وقت مجوزهای لازم صادر شود.

استاندار مازندران خاطرنشان کرد: در بخش کشاورزی به دنبال تحول اساسی هستیم تا بتوان در تمام زیر بخش‌های کشاورزی فعالیت‌های خوبی داشته باشیم.

وی ادامه داد: سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران که از دانشگاه وارد این بخش شده است به دنبال تحول در بخش کشاورزی است و امیدواریم این اتفاق عملیاتی شود.

حسینی پور گفت: جهاد کشاورزی باید به جهاد سال ۶۰ برگردد چراکه آن زمان هیچوقت پشت میز نشینی وجود نداشت بلکه همیشه در روستاها حضور داشتند و اگر با این نگاه کشاورزی را ساماندهی کنیم موفق خواهیم بود.