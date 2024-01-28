ابلاغ الکترونیکی در دادگستری شاهرود به ۹۹.۸ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علی تقی خاکی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی دادگستری شاهرود بیان کرد: در حوزه قضائی شاهرود ۹۹.۸ درصد ابلاغات به صورت کاملاً الکترونیک انجام میشود.
وی افزود: این موضوع علاوه بر کاهش اطاله دادرسی و افزایش سرعت رسیدگی در پروندهها، کاهش هزینهها و حفظ حریم شخصی افراد را نیز به دنبال داشته است.
رئیس دادگستری شاهرود گفت: در راستای کاهش هزینههای دادرسی و تسریع در روند درخواستهای مردمی، برخی اقدامات از قبیل گواهی رشد برای دریافت وام ازدواج و همچنین فک پلاک خودرو، با تعامل با سایر دستگاههای اجرایی؛ بدون هزینه دادرسی و بدون مراجعه به دفاتر خدمات قضائی بلافاصله با مکاتبه اقدام لازم صورت میگیرد.
تقی خاکی افزود: با تلاشهای کارکنان حوزه قضائی، دفاتر خدمات قضائی و البته ثبتنام عموم مردم در سامانه ابلاغ الکترونیکی ضمن حفظ این رکورد رضایتمندی بیشتری از شهروندان شاهد باشیم که این مهم با همکاری و آگاهیبخشی رسانهها و جراید محقق خواهد شد
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