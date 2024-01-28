اولین جلسه کارگروه احداث ورزشگاه بزرگ پایتخت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، اولین جلسه کارگروه احداث مجموعه فرهنگی ورزشی جدید استان تهران امروز یکشنبه در دفتر مدیرعامل شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور به عنوان دبیرخانه کارگروه، برگزار و طرح های اولیه و کلیات احداث این پروژه توسط مهیار عسگریان سرپرست شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به حاضرین اعلام شد.

در ادامه ابعاد و گنجایش ورزشگاه، شرایط و امکانات محل، انتخاب پیمانکار به منظور طراحی، مهندسی و اجرا و سایر ملزومات مقدماتی برای شروع کار احداث، مورد بحث و تبادل نظر اعضای کارگروه قرار گرفت.

پیش از این، در مراسم امضای تفاهم نامه احداث مجموعه بزرگ فرهنگی ورزشی بین المللی تهران، معاون اول رئیس جمهور با اشاره به این‌که «از زمان دستور رئیس‌جمهور تا تصمیم‌گیری و تدوین این تفاهم نامه مدت زیادی سپری نشده است»، خاطرنشان کرده بود: انتظار این است که این پروژه در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه برسد و مردم و جوانان هر چه زودتر بتوانند از مزایای آن بهره‌مند شوند. در مراسم مذکور، دستگاه اجرایی و دبیرخانه پروژه، «شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور» تعیین شده بود.

وزیر ورزش و جوانان نیز قبلا از تشکیل کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه‌های دخیل در ساخت این مجموعه خبر داده و گفته بود: این کارگروه وظیفه دارد هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه بدهد و گزارش روند کار و پیشرفت پروژه را طی گزارشی برای شخص آقای رییس‌جمهور آماده کند.

گفتنی است تا کنون جلسات متعدد کارشناسی برای بررسی طرح ها و جزئیات مختلف این پروژه در شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با حضور مدیران و کارشناسان فنی و نیز کارشناسان شرکت چینی همکار برگزار شده است و نتایج این جلسات در اولین جلسه کارگروه تخصصی به اعضا ارائه شد.

شایان ذکر است این جلسه به مدت ۲ ساعت به طول انجامید.