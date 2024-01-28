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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۱۹

دبیر جشنواره مردمی فیلم عمار خوزستان:

چهاردهمین جشنواره مردمی فیلم عمار در اهواز برگزار می‌شود

چهاردهمین جشنواره مردمی فیلم عمار در اهواز برگزار می‌شود

اهواز- دبیر جشنواره مردمی فیلم عمار خوزستان گفت: چهاردهمین جشنواره مردمی فیلم عمار از روز دهم بهمن ماه در اهواز بر پا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی شالباف بعد از ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای از برگزاری چهاردهمین جشنواره مردمی فیلم عمار در اهواز خبر داد و افزود: این جشنواره از ۱۰ تا ۱۳ بهمن ماه سال‌جاری و از ساعت ۱۸ تا ۲۲ با محوریت جبهه مقاومت و فلسطین در سینمای اکسین اهواز برگزار می‌شود.

دبیر جشنواره مردمی فیلم عمار خوزستان ادامه داد: فیلم‌ها ومستندهای برتر هنرمندان استان و کشور در جشنواره مردمی عمار خوزستان به نمایش در می‌آید.

وی ادامه داد: از جمله برنامه‌های امسال جشنواره در اهواز معرفی آیت الله بهبهانی و شهیدان موسی اسکندری و جبار موسوی، معماری، کربلایی پور، اثنی‌عشری و مصدق طاهری است که در راه مبارزه با رژیم اشغالگر قدس فعالیت و مجاهدت کرده‌اند.

دبیر جشنواره مردمی فیلم عمار خوزستان بیان کرد: یکی دیگر از برنامه‌های جشنواره فیلم عمار راه اندازی اتاق نوجوان است که فیلم‌های پویانمایی برتر در آن اکران می‌شود.

کد مطلب 6007151

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