به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی شالباف بعد از ظهر امروز یکشنبه در گفتوگویی رسانهای از برگزاری چهاردهمین جشنواره مردمی فیلم عمار در اهواز خبر داد و افزود: این جشنواره از ۱۰ تا ۱۳ بهمن ماه سالجاری و از ساعت ۱۸ تا ۲۲ با محوریت جبهه مقاومت و فلسطین در سینمای اکسین اهواز برگزار میشود.
دبیر جشنواره مردمی فیلم عمار خوزستان ادامه داد: فیلمها ومستندهای برتر هنرمندان استان و کشور در جشنواره مردمی عمار خوزستان به نمایش در میآید.
وی ادامه داد: از جمله برنامههای امسال جشنواره در اهواز معرفی آیت الله بهبهانی و شهیدان موسی اسکندری و جبار موسوی، معماری، کربلایی پور، اثنیعشری و مصدق طاهری است که در راه مبارزه با رژیم اشغالگر قدس فعالیت و مجاهدت کردهاند.
دبیر جشنواره مردمی فیلم عمار خوزستان بیان کرد: یکی دیگر از برنامههای جشنواره فیلم عمار راه اندازی اتاق نوجوان است که فیلمهای پویانمایی برتر در آن اکران میشود.
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