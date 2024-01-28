برخورد ۳ دستگاه خودرو سواری در اسلامشهر/۴ نفر مصدوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل توکلی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران از برخورد سه دستگاه خودروی سواری در اسلامشهر خبر داد و اظهار کرد: این حادثه چهار تن مصدوم برجای گذاشته است.

رئیس اورژانس استان تهران در تشریح جزئیات این خبر گفت: این حادثه حوالی ساعت ۴ دقیقه بامداد (یکشنبه هشتم بهمن ماه ۱۴۰۲)، رخ داد که تصادف سه دستگاه خودرو به مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران گزارش شد.

وی افزود: با اعلام این خبر بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس به محل حادثه در خیابان مطهری اسلامشهر اعزام شدند.

توکلی بیان کرد: با رسیدن کارشناسان عملیاتی در صحنه، متوجه حریق یکی از خودروها می‌شوند، کارشناسان عملیاتی در اقدامی خارج از وظیفه با فداکاری تا رسیدن نیروهای آتش نشانی با کپسول آتش‌نشانی داخل آمبولانس حریق خودرو را خاموش کردند.‌

رئیس اورژانس استان تهران گفت: در این حادثه ۴ نفر مصدوم شدند که بعد از اقدامات اولیه توسط کارشناسان اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.