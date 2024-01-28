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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۴۱

آژیر خطر در سدیروت به صدا درآمد/ سرنگونی پهپاد رژیم صهیونیستی

آژیر خطر در سدیروت به صدا درآمد/ سرنگونی پهپاد رژیم صهیونیستی

منابع خبری از شنیده شدن صدای آژیر خطر در شهرک های صهیونیست نشین اطراف غزه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از شنیده شدن صدای آژیر خطر در  شهرکهای صهیونیست نشین سدیروت، نیرعام و آیویم در شمال غزه خبر دادند.

رادیو رژیم صهیونیستی از شلیک دو موشک از غزه به سمت سدیروت خبر داد و مدعی شد که یکی از آنها رهگیری شده و دیگری به منطقه غیرمسکونی اصابت کرده است.

همزمان کتائب المجاهدین اعلام کرد: یک پهپاد اسراییلی را در جنوب غزه ساقط کردیم.

سرایا القدس اعلام کرد: سه جنگ افزار رژیم صهیونیستی را در مناطق الامل و جوره العقاد درغرب شهر خان یونس در جنوب غزه هدف قرار دادیم.

از سوی دیگر کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که گذرگاه کرم ابوسالم یک منطقه نظامی بسته است.

توپخانه رژیم صهیونیستی مناطق شمالی غزه را گلوله باران کرد.

جنگنده های رژیم صهیونیستی نیز جنوب شهر غزه را هدف قرار دادند.

کد مطلب 6007176

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    نظرات

    • محمدحسین IR ۱۹:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
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      ماشاءالله به رزمنده‌های فلسطین! ✌🌱🇵🇸

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