تعداد قربانیان زلزله ژاپن به ۲۳۶ نفر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، براساس اعلام مقامات شمار قربانیان زمین‌لرزه مرگبار ژاپن به بیش از ۲۳۰ نفر رسید و این در حالی است که تعداد زیادی همچنان مفقود هستند.

بر اساس اعلام این رسانه، فرمانداری استان ایشیکاوا ژاپن اعلام کرد که شمار قربانیان زلزله‌های اخیر در این استان و سواحل شبه جزیره نوتو به ۲۳۶ نفر افزایش یافته است.

بر اساس این بیانیه، در این زلزله ۴۳ هزار و ۳۸۰ ساختمان آسیب دیده و بیش از ۱۴ هزار نفر به ۴۹۰ پناهگاه منتقل شده اند.

همچنین قطعی برق در ۳ هزار و ۵۰۰ خانه و قطعی آب در بیش از ۴۳ هزار خانه ادامه دارد.

روند درمان ۱۱۷۸ نفر از مصدومان زلزله هم ادامه دارد.

در پی زلزله ماه گذشته و پس لرزه‌ های آن در ژاپن، حدود ۲۰۰ ساختمان فقط در شهر واجیما ویران شد.

به گفته مقامات، این زمین لرزه خسارت قابل توجهی را به زیرساخت ها از جمله جاده‌ ها و پل‌ ها وارد کرده و در نتیجه فعالیت تیم‌ های امداد و نجات در مناطق زلزله‌ زده دشوار شده است.