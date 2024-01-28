بهره برداری از ۷ پروژه کشاورزی همزمان با دهه فجر در املش

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر غلامی عصر یکشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها اظهار کرد: ۷ پروژه کشاورزی و عام المنفعه با صرف یک میلیارد و ۱۴۱ میلیون تومان در دهه فجر امسال به بهره برداری می‌رسد.

وی افزود: این پروژه‌ها شامل مرمت و بازسازی استخر ذخیره آب روستای بویه بخش ییلاقی رانکوه، مرمت و بازسازی استخر ذخیره آب روستای کلامرود بخش ییلاقی رانکوه، گلخانه کوچک گل و گیاه زینتی در روستای جیر گوابر، توسعه باغات در اراضی شیب دار در روستای موسی کلایه بخش ییلاقی رانکوه است.

غلامی تصریح کرد: توسعه باغات در اراضی شیب دار در روستای موسی کلایه، توسعه باغات در اراضی شیب دار در روستای دیماجانکش از بخش ییلاقی رانکوه، توسعه باغات در اراضی شیب دار در روستای درزی گوابر از بخش مرکزی املش با اشتغال زایی ۲۱۲ نفر در دهه فجر امسال به بهره برداری می‌رسد.