قاچاق در آذربایجان غربی کاهش یافت/عملکرد مناسب در کشف

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ قاسم رضایی روز یکشنبه در سفر به آذربایجان غربی افزود: با دیپلماسی صورت گرفته با کشورهای همسایه در خصوص کاهش ورود سلاح، هم اکنون وضعیت امنیت استان بسیار بالاست.

وی با اشاره به امنیت پایدار ایجاد شده در آذربایجان‌غربی اضافه کرد: به رغم ترسیم نقشه شوم دشمنان، این استان امن‌ترین استان کشور است.

جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه همراهی و همکاری مردم و مسؤولان با نیروهای انتظامی در بخش‌های مختلف همواره وجود داشته است، اظهار کرد: در کشف کالاهای قاچاق مجموعه انتظامی مرزبانی و عملکرد خوبی دارند و این تلاش و همت قابل تقدیر است.

هدف از این سفر پایش پاسگاه‌های مرزی و ایجاد روحیه به امنیت سازان این استان بوده است.

آذربایجان غربی دارای حدود یک‌هزار کیلومتر مرز مشترک با سه کشور همسایه ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان است که مسؤولان توانسته اند زمینه تبادلات مرزی خوبی برای بهبود معیشت مرزنشینان در چهارچوب قانون فراهم کنند.