  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۴۶

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور:

قاچاق در آذربایجان غربی کاهش یافت/عملکرد مناسب در کشف

قاچاق در آذربایجان غربی کاهش یافت/عملکرد مناسب در کشف

ارومیه - جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: قاچاق سلاح و کالاهای ممنوعه در آذربایجان غربی به رغم هم مرزی با سه کشور نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ قاسم رضایی روز یکشنبه در سفر به آذربایجان غربی افزود: با دیپلماسی صورت گرفته با کشورهای همسایه در خصوص کاهش ورود سلاح، هم اکنون وضعیت امنیت استان بسیار بالاست.

وی با اشاره به امنیت پایدار ایجاد شده در آذربایجان‌غربی اضافه کرد: به رغم ترسیم نقشه شوم دشمنان، این استان امن‌ترین استان کشور است.

جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه همراهی و همکاری مردم و مسؤولان با نیروهای انتظامی در بخش‌های مختلف همواره وجود داشته است، اظهار کرد: در کشف کالاهای قاچاق مجموعه انتظامی مرزبانی و عملکرد خوبی دارند و این تلاش و همت قابل تقدیر است.

هدف از این سفر پایش پاسگاه‌های مرزی و ایجاد روحیه به امنیت سازان این استان بوده است.

آذربایجان غربی دارای حدود یک‌هزار کیلومتر مرز مشترک با سه کشور همسایه ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان است که مسؤولان توانسته اند زمینه تبادلات مرزی خوبی برای بهبود معیشت مرزنشینان در چهارچوب قانون فراهم کنند.

کد مطلب 6007236

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها