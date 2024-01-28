طرح امنیت محله محور در کرمانشاه/سرقت ۱۳درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر یکشنبه سردار مهدی حاجیان در دیدار فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه با ائمه جمعه سراسر استان کرمانشاه که در سالن جلسات انتظامی استان برگزار شد، اظهار کرد: طرح امنیت محله محور در کرمانشاه ماهها است که آغاز شده و یکی از مهمترین نتایج آن کاهش ۱۳ درصدی سرقتها نسبت به ابتدای سال است.
وی افزود: امروز پلیس به عنوان مجری قانون در خط مقدم مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی قرار دارد.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با تاکید بر ضرورت همراهی سایر دستگاهها به پلیس، تصریح کرد: برای تحقق مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی دیگر دستگاهها نیز باید به پلیس برای بهتر شدن وضعیت کمک کنند.
وی خاطرنشان کرد: ائمه جمعه همواره از پلیس در مأموریتهای مختلف حمایت کردهاند که انتظار میرود این حمایت و همراهیها با توجه به اقدامات پلیس و طرحهایی که در دست اقدام دارد افزایش یابد.
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