الزام شفاف سازی سازمان نظام مهندسی/بازرسی جدی انتخابات هیات مدیره

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی در نخستین کنگره ملی راهبردهای پیشرفت صنعت ساختمان با تاکید براینکه ساخت ساختمان ایمن الویت ساخت و ساز کشور است، گفت: باید ساخت و ساز مسکن را با استانداردهای جهانی ارزیابی کنیم و از همان ابتدای طراحی ساختمان با جزئیات تمام در اختیار سازندگان قرار دهیم تا سازنده بتواند با دقت و سرعت بالاتری روند را طی کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی در خصوص انتخابات هیأت مدیره این سازمان خاطرنشان کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران دارای شرایط خاصی است و از ابتدای سال ۹۲ به‌بعد دولت مالکان را مکلف کرده تا به حساب این سازمان پول واریز کنند به همین دلیل موجب شده تا عده زیادی خواهان ورود به هیأت مدیره باشند و تا به امروز به روند انتخابات این سازمان بازرسی‌های جدی نشده است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال گذشته رویکرد این سازمان تغییر پیدا کرد و به دنبال شفاف‌سازی انتخابات نظام مهندسی هستیم. به همین منظور سامانه‌یک پارچه‌ای برای استان تهران ارجاع کار به شرکت‌های حقیقی و حقوقی راه‌اندازی شد که البته این سامانه قطعاً مطلوب عده‌ای نخواهد بود. البته این سازمان به دنبال اجرای اصلاحات در سازمان نظام مهندسی تهران است و اجازه نخواهیم داد سیاست‌ها طبق روال قبل پیش رود.

شکیب تصریح کرد: طی هفته‌های اخیر پول پیمانکاران در این سازمان بلوکه شده بود که با سلب صلاحیت خزانه‌داری این سازمان پول‌های پیمانکاران به ترتیب پرداخت شد و هم‌اکنون مشکلی در این راستای وجود ندارد. بر اساس تبصره ۲ ماده ۵۹ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان هر عضو سازمانی که صلاحیت آن تأیید نشود باید با هیئت مدیره خداحافظی کند.