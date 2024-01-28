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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۴۰

وزارت بهداشت اعلام کرد؛

ادعای تورم بالا در بازار دارویی کشور کذب است

ادعای تورم بالا در بازار دارویی کشور کذب است

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، در خصوص نرخ تورم دارو در کشور، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، در واکنش به برخی شایعات مبنی بر تورم دارو به رغم دریافت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی توضیحاتی منتشر کرد.

در حال حاضر ۹۹ درصد داروهای مورد نیاز در داخل کشور تولید می‌شود.

سال گذشته با اجرای طرح «دارویار» و تثبیت و کاهش پرداختی از جیب مردم در خرید دارو، حدود ۱۴ هزار قلم دارو زیر پوشش این طرح قرار گرفت تا افزایش نیافتن سهم پرداختی از جیب مردم تضمین شود.

در حال حاضر و در نتیجه تخصیص دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به اقلام دارویی وارداتی و نیز مواد اولیه داروهای تولید داخلی، تورم دارو نسبت به سال گذشته ۲۱ درصد و کمتر از نصف نرخ تورم سالانه کشور است؛ در صورت عدم اختصاص ارز ۲۸ هزار و ۵۰ تومانی، پیش بینی می‌شد که قیمت دارو تا دو برابر افزایش یابد.

کد مطلب 6007319
حبیب احسنی پور

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