علی مبارکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دستکم گرفتن سوریه تاوان سنگینی به همراه خواهد داشت، گفت: تیم ملی ایران باید با تمام قوا در مصاف تیم سوریه قرار گیرد.

بازیکن سابق خزر لنکران جمهوری آذربایجان گفت: تیم ملی ایران در جام ملت‌ها دو چهره متفاوت از خود نشان داده است. مقتدر و با صلابت برابر فلسطین و امارات و ضعیف و سردرگم در مصاف با هنگ کنگ. با این وجود در هر ۳ بازی خود به برتری رسیده و با اقتدار به مرحله حذفی مسابقات صعود کرده است.

وی افزود: از این مرحله هر اشتباهی تاوان سنگین حذف از مسابقات را به همراه خواهد داشت و نباید فریب جایگاه تیم سوریه و نحوه صعودش را بخوریم و با تمام قوا برابر این تیم قرار گیریم.

بازیکن سابق تیم‌های پایه تراکتور و سپاهان تصریح کرد: سوریه در همین مسابقات هم نشان داده که حریفی آسان نیست و دنبال فرصت است تا با استفاده از مهاجم زهردار خود "عمر خریبین" به برتری دست یابد و در روزی که ما کنعانی زادگان را به دلیل محرومیت و حسینی را به سبب مصدومیت نداریم، خط دفاع ما باید بالاترین سطح هوشیاری را داشته و به این مهاجم سوری فضای بازی و ضربه زدن ندهند.

مبارکی بیان داشت: امیدوارم بتوانیم برای چهارمین مرتبه در جام ملت‌های آسیا قهرمان شویم.