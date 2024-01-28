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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۳۷

نماینده ولی فقیه در هرمزگان:

اشتغال در فرایند بازاجتماعی شدن زندانیان نقش مهمی دارد

اشتغال در فرایند بازاجتماعی شدن زندانیان نقش مهمی دارد

بندرعباس- نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: اشتغال در فرایند بازاجتماعی شدن زندانیان نقش مهمی دارد که باید مورد تاکید قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عبادی زاده عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از بخش‌های مختلف زندان بندرعباس، اظهار داشت: دوران تحمل حبس زندانیان می تواند فرصتی برای ایجاد تغییر و تحول، کسب معنویت و تقویت ارزش های دینی و بازگشت سعادتمندانه به آغوش جامعه باشد. ایشان در جمع مددجویان فعال قرآنی، قرآن و انس با آن را راه نجات واقعی برشمرد و بر تدبر و تفکر در آیات نورانی قرآن کریم تاکید کرد.

نماینده ولی فقیه با اشاره به اهمیت نقش اشتغال در فرایند باز اجتماعی شدن زندانیان بر لزوم توسعه اشتغال با همکاری و حمایت صنایع مستقر در استان تاکید کرد و عنوان کرد: اشتغال و حرفه آموزی زندانیان می تواند یکی از مهم ترین اهداف تحقق مسئولیت های اجتماعی صنایع و شرکت های بزرگ استان هرمزگان باشد که این مهم با همکاری مسئولان استان پیگیری و اجرا خواهد شد.

حجت‌الاسلام عبادی‌زاده توجه به نیازهای جامعه به‌ویژه استان هرمزگان در فرایند حرفه آموزی زندانیان را امری مهم و ضروری برشمرد و خواستار توسعه اشتغال زندانیان با تاکید بر درآمدزایی و اشتغال مولد ایشان شد.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان همچنین با اشاره به لزوم حضور روحانیون و مبلغین مذهبی در زندان ها خاطرنشان کرد: زندان ها بهترین و نیازمندترین گروه هدف جهت تقویت آموزه های دینی و گسترش معنویت هستند.

کد مطلب 6007365

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