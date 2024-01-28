اشتغال در فرایند بازاجتماعی شدن زندانیان نقش مهمی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عبادی زاده عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از بخش‌های مختلف زندان بندرعباس، اظهار داشت: دوران تحمل حبس زندانیان می تواند فرصتی برای ایجاد تغییر و تحول، کسب معنویت و تقویت ارزش های دینی و بازگشت سعادتمندانه به آغوش جامعه باشد. ایشان در جمع مددجویان فعال قرآنی، قرآن و انس با آن را راه نجات واقعی برشمرد و بر تدبر و تفکر در آیات نورانی قرآن کریم تاکید کرد.

نماینده ولی فقیه با اشاره به اهمیت نقش اشتغال در فرایند باز اجتماعی شدن زندانیان بر لزوم توسعه اشتغال با همکاری و حمایت صنایع مستقر در استان تاکید کرد و عنوان کرد: اشتغال و حرفه آموزی زندانیان می تواند یکی از مهم ترین اهداف تحقق مسئولیت های اجتماعی صنایع و شرکت های بزرگ استان هرمزگان باشد که این مهم با همکاری مسئولان استان پیگیری و اجرا خواهد شد.

حجت‌الاسلام عبادی‌زاده توجه به نیازهای جامعه به‌ویژه استان هرمزگان در فرایند حرفه آموزی زندانیان را امری مهم و ضروری برشمرد و خواستار توسعه اشتغال زندانیان با تاکید بر درآمدزایی و اشتغال مولد ایشان شد.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان همچنین با اشاره به لزوم حضور روحانیون و مبلغین مذهبی در زندان ها خاطرنشان کرد: زندان ها بهترین و نیازمندترین گروه هدف جهت تقویت آموزه های دینی و گسترش معنویت هستند.