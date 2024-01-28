۱۲۰۰ زندانی نیازمند با کمک خیرین مساجد در خراسان رضوی آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین جوادی عصر یکشنبه در مراسم آزادی ۶ زندانی نیازمند در تایباد اظهار کرد: در طرح نذر هشتم که به نیت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) آغاز شده است، طی سه سال و با مشارکت خیرین مساجد تا کنون هزار و ۲۰۰ زندانی آزاد شدند.

مسؤول شهرستان‌های امور مساجد استان‌های خراسان افزود: از ابتدای شروع پویش، دفتر رسیدگی به امور مساجد یک پیوست فرهنگی برای مراقبت‌های پس از آزادی به طرح اضافه شد، این پیوست فرهنگی به زندانی آزاد شد امکان می‌دهد از طریق ارتباط با امام جماعت مسجد، از فرصت‌های شغلی احصا شده، استفاده نمایند.

زندانی آزاد شده باید با مساجد انس بگیرد

مولانا غلام نبی توکلی، امام جمعه شهرستان تایباد هم در این مراسم اظهار کرد: باید خوشحال باشیم که در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که مردم به حال یکدیگر رحم می‌کنند و این مصداق حدیث پیامبر اسلام (ص) است.

امام جمعه شهرستان تایباد افزود: زندانی آزاد شده در این طرح باید با مساجد ارتباط کامل بگیرد، در نمازهای یومیه شرکت کند و در خدمت به امور مسجد پیشگام باشد و این خواست خانواده زندانی نیز هست.

وی گفت: پویش نذر هشتم برای بازگشت زندانی به جامعه است و زندانی پس از آزادی باید ناصح برای دیگران باشد و سایرین را امر به معروف و نهی از منکر کند.