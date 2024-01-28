به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی واحد «روایت پیشرفت» حوزه هنری انقلاب اسلامی لرستان دومین همایش «روایت پیشرفت» با عنوان «قهرمانی در میان ما» در تالار ماه حوزه هنری لرستان برگزار می‌شود.

این برنامه به معرفی استاد «مصطفی بهرامی» قهرمان پارا دومیدانی به‌عنوان یکی از افراد پرتلاش، موفق و تأثیرگذار در رشته ورزشی اختصاص خواهد داشت.

همچنین قرار است در این برنامه فیلم مستند «آن مرد» به کارگردانی «عزیز بابا نژاد» رونمایی و اکران شود که زندگی پرفرازونشیب این مربی ملی را روایت می‌کند.

در این برنامه شاگردان ایشان که از قهرمانان و مدال‌آوران پاراالمپیک و پارا آسیایی هستند، نیز حضور دارند.

در برگزاری این همایش دبیرخانه عمار لرستان، اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، اداره کل آموزش‌وپرورش لرستان، معاونت اجتماعی استانداری لرستان و معاونت فضای مجازی سپاه ناحیه خرم‌آباد همکاری دارند.

بنابراین گزارش، نخستین همایش «قهرمانی در میان ما» به معرفی «محسن عرفان» کارآفرین موفق، «زینب مرادی» قهرمان ورزشی پارا آسیایی و «هاجر باقری طولابی» مخترع اختصاص داشت.