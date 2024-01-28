۳۰۰۰دانش آموزکهگیلویه و بویراحمدی در آیین اعتکاف شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت دبیقی شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: استقبال خوبی از طرف دانش آموزان استان از این مراسم معنوی به عمل آمده است.

وی بیان داشت: مدیران مدارس و مربیان پرورشی جایگاه اعتکاف را برای دانش آموزان در مراسم آغازین و کلاس درس تبیین کردند و در حاشیه این مراسم سه روزه برنامه‌های متنوعی اجرا شد.

دبیقی برگزاری محافل انس با قرآن با حضور قاریان ملی و بین المللی، کرسی‌های آزاداندیشی و جلسات پرسش و پاسخ و قرائت ادعیه و مناجات را از جمله برنامه‌های اجرا شده عنوان کرد.

وی افزود: برگزاری جشن میلاد حضرت امیرالمومنین، برگزاری مراسم روضه و سینه زنی شب وفات حضرت زینب سلام الله علیها، برگزاری مسابقه و حفظ قرآن و خاطره نویسی از دیگر برنامه‌های اجرا شده در این مراسم است.