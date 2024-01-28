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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۳۸

رییس شورای اسلامی شهر رشت تاکید کرد؛

لزوم تجدید نظر در بندهایی از تقسیط مطالبات شهرداری رشت

لزوم تجدید نظر در بندهایی از تقسیط مطالبات شهرداری رشت

رشت - رییس شورای اسلامی شهر رشت نسبت به تجدید نظر در بندهایی از اصلاحیه آیین نامه اجرایی تقسیط مطالبات شهرداری رشت تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین واثق کارگرنیا امروز یکشنبه در یکصد و هجدهمین جلسه علنی شورا در ساختمان جلسات شورای رشت با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر ایران اسلامی با تبریک مجدد روز پدر اظهار کرد: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا مزین بخش و تطهیر کننده جامعه می‌شود.

وی با بیان اینکه حضرت زینب کبری سلام الله علیها پیام آور واقعی واقعه خونین کربلا بود، افزود: این بانوی بزرگ اسلام با برملا ساختن چهره یزید و یزیدیان، اهداف واقعی قیام کربلا را به همگان تشریح کرد.

رئیس شورای شهر رشت با اشاره به اصلاحیه آئین نامه اجرایی تقسیط مطالبات شهرداری رشت در سال ۱۴۰۳ اضافه کرد: مفاد قانونی باید شامل حال همه شهروندان شود ولی برای افراد کم برخوردار و یا دارای معلولیت‌های جسمی و تحت پوشش کمیته امداد نیازمند بازنگری است.

کارگرنیا با با تاکید بر لزوم تجدیدنظر در بندهایی از اصلاحیه آئین نامه اجرایی تقسیط مطالبات شهرداری رشت بیان کرد: این آئین نامه باید طی یک هفته در جلسه مشترک کمیسیون‌های تخصصی شورا و با حضور تمامی اعضای شورا مورد بررسی قرار گیرد و نقطه نظرات در آن اعمال و در جلسه آتی شورا به رأی گذاشته شود.

وی با اشاره به مراسم تجلیل از مدال آوران و ورزشکاران توسط اداره ورزش و جوانان افزود: تقارن جلسه علنی شورا با همایش تجلیل از مدال آوران غیور گیلانی نتوانستیم خدمت این عزیزان برسیم و شرمنده مدال آوران و ورزشکاران عزیز شدیم.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به لایحه مساعدت مالی با رویداد بین المللی شطرنج در دهه مبارک فجر در رشت بیان کرد: این رویداد دو دوره است که در رشت برگزار می‌شود و یقیناً آورده‌هایی برای شهر به همراه دارد و از این رو موافق این مساعدت مالی هستم و برای تصمیم نهایی این لایحه را به رأی می‌گذارم.

کد مطلب 6007461

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