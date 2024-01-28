لزوم تجدید نظر در بندهایی از تقسیط مطالبات شهرداری رشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین واثق کارگرنیا امروز یکشنبه در یکصد و هجدهمین جلسه علنی شورا در ساختمان جلسات شورای رشت با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر ایران اسلامی با تبریک مجدد روز پدر اظهار کرد: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا مزین بخش و تطهیر کننده جامعه می‌شود.

وی با بیان اینکه حضرت زینب کبری سلام الله علیها پیام آور واقعی واقعه خونین کربلا بود، افزود: این بانوی بزرگ اسلام با برملا ساختن چهره یزید و یزیدیان، اهداف واقعی قیام کربلا را به همگان تشریح کرد.

رئیس شورای شهر رشت با اشاره به اصلاحیه آئین نامه اجرایی تقسیط مطالبات شهرداری رشت در سال ۱۴۰۳ اضافه کرد: مفاد قانونی باید شامل حال همه شهروندان شود ولی برای افراد کم برخوردار و یا دارای معلولیت‌های جسمی و تحت پوشش کمیته امداد نیازمند بازنگری است.

کارگرنیا با با تاکید بر لزوم تجدیدنظر در بندهایی از اصلاحیه آئین نامه اجرایی تقسیط مطالبات شهرداری رشت بیان کرد: این آئین نامه باید طی یک هفته در جلسه مشترک کمیسیون‌های تخصصی شورا و با حضور تمامی اعضای شورا مورد بررسی قرار گیرد و نقطه نظرات در آن اعمال و در جلسه آتی شورا به رأی گذاشته شود.

وی با اشاره به مراسم تجلیل از مدال آوران و ورزشکاران توسط اداره ورزش و جوانان افزود: تقارن جلسه علنی شورا با همایش تجلیل از مدال آوران غیور گیلانی نتوانستیم خدمت این عزیزان برسیم و شرمنده مدال آوران و ورزشکاران عزیز شدیم.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به لایحه مساعدت مالی با رویداد بین المللی شطرنج در دهه مبارک فجر در رشت بیان کرد: این رویداد دو دوره است که در رشت برگزار می‌شود و یقیناً آورده‌هایی برای شهر به همراه دارد و از این رو موافق این مساعدت مالی هستم و برای تصمیم نهایی این لایحه را به رأی می‌گذارم.