کووید بارداری احتمال بیماری تنفسی در نوزاد را ۳ برابر می کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان دریافتند که قرار گرفتن در معرض ویروس کرونا در دوران بارداری، با ایجاد التهاب در نوزادان که بر تنفس آنها تأثیر می‌گذارد، خطر ابتلاء به سندرم دیسترس تنفسی را در نوزادان افزایش می‌دهد.

دکتر «کارین نیلسن»، نویسنده ارشد این مطالعه در بخش بیماری‌های عفونی اطفال بیمارستان کودکان فیلادلفیا، گفت: «ما در نوزادان متولد شده از مادرانی که در دوران بارداری مبتلا به کووید ۱۹ بودند، نرخ غیرعادی بالایی از دیسترس تنفسی را در مدت کوتاهی پس از تولد مشاهده کردیم.»

تیم تحقیق همچنین دریافت اگر مادرانی که در دوران بارداری آلوده شده اند واکسینه شده باشند، این خطر به طور قابل توجهی کمتر است.

به گفته محققان، سندرم دیسترس تنفسی معمولاً در نوزادان نارس متولد شده با ریه‌های رشد نیافته مشاهده می‌شود.

نوزادان مبتلا به این سندرم، تند تند نفس می کشند و برای نفس کشیدن تلاش می‌کنند. چهره آنها می‌تواند به رنگ آبی باشد، سوراخ‌های بینی شأن به طور مرتب باز و بسته می‌شود و هنگام تنفس صداهای خرخر ایجاد می‌کنند.

برای مطالعه جدید، محققان از ۲۲۱ مادر ثبت نام کردند که ۶۸ درصد از آنها قبل از عفونت واکسینه نشده بودند. تمام نوزادان در این مطالعه، کامل متولد شدند.

عفونت شدید کووید در ۲۳ مادر از مادران واکسینه نشده در مقایسه با ۳ مادر واکسینه شده رخ داد.

محققان دریافتند که ۱۷ درصد از ۱۹۹ نوزادی که در رحم مادر در معرض کووید قرار گرفتند، دچار ناراحتی تنفسی شدند- بسیار بیشتر از ۵ تا ۶ درصد نوزادانی که معمولاً در جمعیت عمومی از ناراحتی تنفسی رنج می‌برند.

حدود ۲۱ درصد از نوزادان مبتلا به دیسترس تنفسی از مادرانی متولد شدند که مبتلا به کووید شدید بوده اند، در حالی که تنها ۶ درصد از نوزادان بدون اختلال تنفسی در معرض کووید شدید قرار گرفته بودند.

نتایج نشان می‌دهد از ۳۴ نوزاد مبتلا به دیسترس تنفسی، تنها پنج نوزاد از مادرانی متولد شده اند که قبل از عفونت واکسینه شده اند.

از سوی دیگر، ۶۳ نوزادی که از مادران واکسینه شده به دنیا آمده بودند، اختلال تنفسی نداشتند، که نشان می‌دهد واکسیناسیون از ریه‌های آنها محافظت می‌کند.

محققان می‌گویند حتی تزریق یک دوز از واکسن کووید قبل از عفونت به طور قابل توجهی خطر ابتلاء به دیسترس تنفسی را در یک نوزاد کاهش می‌دهد.

محققان همچنین به دلیل بالقوه ای دست یافتند که چرا کووید ممکن است این خطر را افزایش دهد.

در آزمایشگاه، آنها مشاهده کردند که مژک‌های متحرک که به پاکسازی مخاط از دستگاه تنفسی کمک می‌کند، در نوزادان مبتلا به اختلال تنفسی مرتبط با قرار گرفتن در معرض کووید، به طور طبیعی عمل نمی‌کند.

نوزادان همچنین سطوح بالاتری از ایمونوگلوبولین E داشتند، که آنتی بادی مرتبط با پاسخ آلرژیک است.